Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
11:53
Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu? Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü?
Replikas adlı Türk Rock müzik grubunun solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. 1993 yılında kurulan grubun kurucu üyesi ve solisti olan müzisyen, Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu sorularıyla araştırma konusu oldu. Peki, Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü? İşte detaylar…