Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu? Replikas’ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü?

REPLİKAS DİSKOGRAFİ

Albümler

Köledoyuran 2000

Dadaruhi 2002

Avaz 2005

Film Müzikleri 2006

Zerre 2008

Biz Burada Yok İken 2012

EP No: 1 2013

Box Set: Köledoyuran & Dadaruhi Remastered + EP No.1 2013

Alfred Hitchcock's Blackmail - Live at Istanbul Modern 2014

Toplama Albümler

Aksi İstikamet 1999

Floralia Vol:4 2002

The Vegetable Man 10 project 2003

Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul 2005

Doublemoon Remixed 2007

Rock Sınıfı 2008

Kompile Karga 2010