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Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:53

Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu? Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü?

Replikas adlı Türk Rock müzik grubunun solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. 1993 yılında kurulan grubun kurucu üyesi ve solisti olan müzisyen, Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu sorularıyla araştırma konusu oldu. Peki, Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü? İşte detaylar…

Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu? Replikas’ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü?

Köledoyuran, Dadaruhi, Avaz gibi albümleriyle müzik piyasasında nam salan Replikas grubunun solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin vefatı, Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu gibi sorularla araştırılıyor. Peki, Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü?

Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu? Replikas’ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü?

REPLİKAS'IN SOLİSTİ GÖKÇE AKÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.

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Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu? Replikas’ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü?

GÖKÇE AKÇELİK KİMDİR?
1977 yılında İstanbul'da doğan Gökçe Akçelik, 1993 yılında arkadaşlarıyla, halen üyesi olduğu "Replikas" müzik grubunu kurdu. Bu grupla beş albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi; Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duysal Tasarım Bölümü'nde elektroakustik kompozisyon eğitimi aldı. Ağırlıklı olarak, buluntu seslerin ve rastgele kayıtların dijital ortamda işlenerek düzenlenmesi üzerine kurulu çalışmalar yapan müzisyenin "Takva" filmi için bestelediği, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film Müziği Ödülü'ne layık görülen çalışması 2009 yılı içinde yayınlandı.

Gökçe Akçelik kimdir, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi belli oldu mu? Replikas’ın solisti Gökçe Akçelik neden öldü?

REPLİKAS DİSKOGRAFİ
Albümler
Köledoyuran 2000
Dadaruhi 2002
Avaz 2005
Film Müzikleri 2006
Zerre 2008
Biz Burada Yok İken 2012
EP No: 1 2013
Box Set: Köledoyuran & Dadaruhi Remastered + EP No.1 2013
Alfred Hitchcock's Blackmail - Live at Istanbul Modern 2014
Toplama Albümler
Aksi İstikamet 1999
Floralia Vol:4 2002
The Vegetable Man 10 project 2003
Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul 2005
Doublemoon Remixed 2007
Rock Sınıfı 2008
Kompile Karga 2010

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