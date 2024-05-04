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Gönül Dağı 137. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
19:50
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Selma, hastanede ameliyata alınır. Taner kazaya sebep olan Ufuk'un peşine düşer. Amcaoğulları Taner'in hastanede olmadığını geç fark ederler. Peki, Ufuk'u yakalayan Taner'i kim durduracaktır? İşte, Gönül Dağı 137. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında!