Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gönül Dağı 137. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 19:50

Gönül Dağı 137. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Selma, hastanede ameliyata alınır. Taner kazaya sebep olan Ufuk'un peşine düşer. Amcaoğulları Taner'in hastanede olmadığını geç fark ederler. Peki, Ufuk'u yakalayan Taner'i kim durduracaktır? İşte, Gönül Dağı 137. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında!

Gönül Dağı 137. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

TRT 1 ekranlarının dram ve romantik komedi türündeki Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyicisini bir yandan kahkahalara boğarken, bir yandan da hüzünlendirmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikâyesiyle TRT 1'in uzun soluklu dizilerinden olan yapımda, 137. Bölümde heyecan dorukta! Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Gönül Dağı 137. son bölüm izle ekranı!

Gönül Dağı 137. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini TRT 1 dizisi Gönül Dağı dizisi, 137. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı 137. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

Gönül Dağı 127. Bölüm izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/@GonulDagiTRT

Gönül Dağı 137. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

GÖNÜL DAĞI 137.BÖLÜM ÖZET

Selma, hastanede ameliyata alınır. Taner kazaya sebep olan Ufuk'un peşine düşer. Amcaoğulları Taner'in hastanede olmadığını geç fark ederler. Ufuk'u yakalayan Taner'i kim durduracaktır?

Gönül Dağı 137. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Gönül dağı son bölüm yayında!

Mevsim, Selma ve Seyfettin'in başına gelenlerden dolayı vicdan azabı çeker. Seyfettin'e veda ederek tayin başvurusunda bulunmaya karar verir. Mevsim'e kim engel olacaktır? Kaya Ailesi, Ali'den Selma'nın kritik durumunu gizler. Ali, Selma'yla ilgili gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir tepki verecektir?

SON DAKİKA