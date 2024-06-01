Gönül Dağı 142. Yeni Bölüm fragmanı! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 142. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Kenan ve Elif, farklı bebeklerinin kurtulabilmesi ile ilgili farklı bir görüş alabilmek için Kenan'ın okuldan arkadaşının yanına giderler. Hüseyin, Selami ve Aydın ise muhtarlık için aday olurlar. Son sahnelerde yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?