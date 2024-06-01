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Haberler Yaşam Gönül Dağı 142. Yeni Bölüm fragmanı! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 23:10

Gönül Dağı 142. Yeni Bölüm fragmanı! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 142. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde deprem icadını satın almak isteyen ekiple anlaşamayıp yollarını ayıran amcaoğulları, icadı geliştirmek için destek bulmaya karar verirler. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı 142. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Gönül Dağı 142. Yeni Bölüm fragmanı! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 142. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Kenan ve Elif, farklı bebeklerinin kurtulabilmesi ile ilgili farklı bir görüş alabilmek için Kenan'ın okuldan arkadaşının yanına giderler. Hüseyin, Selami ve Aydın ise muhtarlık için aday olurlar. Son sahnelerde yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 142. Yeni Bölüm fragmanı! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 141. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

1 Haziran 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 142. Yeni Bölüm fragmanı! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 142. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

https://www.youtube.com/@GonulDagiTRT

Gönül Dağı 142. Yeni Bölüm fragmanı! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 141. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları deprem icadını satın almak isteyen ekiple bir konuda anlaşamayıp yollarını ayırır.

Gönül Dağı 142. Yeni Bölüm fragmanı! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

İcadı geliştirmek için destek bulmaya karar verirler.

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