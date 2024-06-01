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Gönül Dağı 142. Yeni Bölüm fragmanı! TRT 1 ile Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
23:10
Gönül Dağı 142. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde deprem icadını satın almak isteyen ekiple anlaşamayıp yollarını ayıran amcaoğulları, icadı geliştirmek için destek bulmaya karar verirler. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı 142. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...