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Giriş Tarihi: 07.09.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:43

YENİ SEZON! Gönül Dağı 143. bölüm izle full HD... TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça

Her hafta cumartesi günleri yayımlanan dizide yeni sezon başlıyor. Berk Atan, Melis Sevinç gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunda yeni isimler ve ayrılanlar takip ediliyor. Dizi takipçileri ekran başında. TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı 143. bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleriyle gündemde. Ekran başında yerler alındı. İşte, Gönül Dağı son bölüm izle 7 Eylül 2024...

YENİ SEZON! Gönül Dağı 143. bölüm izle full HD... TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça

Gönül Dağı 143. bölüm izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Yaz arası ardından diziler yeni bölümleriyle araştırılmaya başladı. "Kaya Ailesi, Zahide'nin yasını tutarken kasabaya amcaoğullarının deprem icadını tebrik için yetkililer geliyor. 7 Eylül tarihli yeni sezon gündemde. İşte, Gönül Dağı son bölüm izle...

YENİ SEZON! Gönül Dağı 143. bölüm izle full HD... TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça

GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM İZLE

Yeni sezon ilk bölüm için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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YENİ SEZON! Gönül Dağı 143. bölüm izle full HD... TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

"Kaya Ailesi, Zahide'nin yasını tutarken kasabaya amcaoğullarının deprem icadını tebrik için yetkililer gelecektir. Veysel ve Ramazan, kendilerini müsteşarlarla birlikte endemik bitki arayışı içinde bulurlar. Müsteşarların gerçekte dolandırıcı olduğunu anlayan amcaoğulları bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

YENİ SEZON! Gönül Dağı 143. bölüm izle full HD... TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça


Taner, İrfan'ın mezarında kendi babalarının yattığını iddia eden iki kardeşle karşılaşır. Taner bu durumda ne yapacaktır?

Ciritçi, Zahide Çiçeği'ni bulabilmek için bir yolculuğa çıkmıştır. Yolculuk sırasında Ciritçi neler yaşayacaktır?

YENİ SEZON! Gönül Dağı 143. bölüm izle full HD... TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle tek parça

Sefer, Zahide'nin emanetleri için çabalamaya devam ederken Sedef ve İsmet'in okula gitmeme kararı ile şok olur. Sefer ve çocukları ikna edebilecek midir?"

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