Giriş Tarihi: 07.09.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
22:29
Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile yeni bölüm fragmanı gündemde!
TRT 1 dizisi yeni sezon ile yeniden yayın hayatına başladı. Berk Atan, Melis Sevinç gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta cumartesi günleri ekranlara gelmeye devam edecek. Son bölüm ardından Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?