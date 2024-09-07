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Giriş Tarihi: 07.09.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 22:29

Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile yeni bölüm fragmanı gündemde!

TRT 1 dizisi yeni sezon ile yeniden yayın hayatına başladı. Berk Atan, Melis Sevinç gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta cumartesi günleri ekranlara gelmeye devam edecek. Son bölüm ardından Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. Dizi takipçileri ekran başında. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile yeni bölüm fragmanı gündemde!

Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Yeni sezon ilk bölüm ardından beklenen sahneler takip ediliyor. Konuyla ilgili TRT 1 fragman ekranı kontrol ediliyor. Dizinin takipçileri yaşanacak yeni gelişmeleri bölüm öncesi tanıtımlarla öğreniyor. Peki; Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile yeni bölüm fragmanı gündemde!

GÖNÜL DAĞI 143. BÖLÜM İZLE

Yeni sezon ilk bölüm için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile yeni bölüm fragmanı gündemde!

GÖNÜL DAĞI 144. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı.

Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile yeni bölüm fragmanı gündemde!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Kaya Ailesi, Zahide'nin yasını tutarken kasabaya amcaoğullarının deprem icadını tebrik için yetkililer gelecektir. Veysel ve Ramazan, kendilerini müsteşarlarla birlikte endemik bitki arayışı içinde bulurlar. Müsteşarların gerçekte dolandırıcı olduğunu anlayan amcaoğulları bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile yeni bölüm fragmanı gündemde!


Taner, İrfan'ın mezarında kendi babalarının yattığını iddia eden iki kardeşle karşılaşır. Taner bu durumda ne yapacaktır?

Ciritçi, Zahide Çiçeği'ni bulabilmek için bir yolculuğa çıkmıştır. Yolculuk sırasında Ciritçi neler yaşayacaktır?

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