Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile yeni bölüm fragmanı gündemde!



Taner, İrfan'ın mezarında kendi babalarının yattığını iddia eden iki kardeşle karşılaşır. Taner bu durumda ne yapacaktır?



Ciritçi, Zahide Çiçeği'ni bulabilmek için bir yolculuğa çıkmıştır. Yolculuk sırasında Ciritçi neler yaşayacaktır?