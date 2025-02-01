Haberler
Yaşam
GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI || TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
22:32
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünün hemen ardından dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin son bölümünde "Behçet ve Fidan uzun bir aradan sonra kasabaya geri dönmüştü..." Peki, TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...