GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI || TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 164. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kasabanın sevilen isimleri Taner, Veysel ve Ramazan, maddi sıkıntılar içinde olsalar da kasabalıya olan borçlarını geri ödemeye başlar. Selma'nın bu duruma ne tepki vereceği ise merak konusu.