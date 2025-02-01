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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI || TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 22:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 22:32

GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI || TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin ekrana gelen son bölümünün hemen ardından dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin son bölümünde "Behçet ve Fidan uzun bir aradan sonra kasabaya geri dönmüştü..." Peki, TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...

GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI || TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 165. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Sevilen yapımda bu hafta yaşananlar izleyenleri gelecek bölümde neler olacak sorusuna yöneltti. Peki, TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Gönül Dağı 165. bölüm fragman detayları....

GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI || TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI || TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 164. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kasabanın sevilen isimleri Taner, Veysel ve Ramazan, maddi sıkıntılar içinde olsalar da kasabalıya olan borçlarını geri ödemeye başlar. Selma'nın bu duruma ne tepki vereceği ise merak konusu.

GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI || TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Behçet ve Fidan'ın kasabaya dönüşü, Dişçi Musa'nın evinin satışa çıkması ve daha fazlası Gönül Dağı'nın yeni bölümünde olacak.

GÖNÜL DAĞI 165. BÖLÜM FRAGMANI || TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kasabalıya olan borçlarını ödeyen amcaoğulları, rahat bir nefes alırken Taner yaşadığı maddi sıkıntıyı eşinden saklamaya çalışır. Behçet ve Fidan ise zorlu bir yolculuğun ardından kasabaya geri döner.

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