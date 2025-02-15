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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.
Giriş Tarihi: 15.02.2025 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:15

GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaryosunu ise Mustafa Çiftçi'nin kaleme aldığı dizi, güçlü hikayesi ve etkileyici karakterleriyle büyük ilgi görüyor. Bu hafta 166. bölümüyle ekranlara gelecek olan Gönül Dağı, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Dizinin sadık takipçileri, yeni bölümü HD kalitesinde ve kesintisiz izleyebilmek için araştırmalarını sürdürüyor. 15 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümle ilgili detaylar haberin devamında!

GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı, her hafta izleyicilere duygusal anlar yaşatan yapımlardan biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde büyük beğeni toplayan dizi, yeni sezonuyla da güçlü bir çıkış yaptı. 15 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümü, kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için tüm detaylar haberin ayrıntılarında...

GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı yeni bölümü ile 15 Şubat Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve Selma bebeklerini uyutabilmek için uğraşırken Ramazan'ın önerisiyle yolculuğa çıkarlar. Ali, Selma'nın onu eskisi gibi sevmeyeceğinden endişelenir. Eşyalarla dolu müştemilattan bir şey almaya çalışan Ali'nin başına ne gelecek?

GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

Ramazan, kamerayla zamanı yakalayabilmek için herkesi çekmeye başlar. Asuman, doktor kontrolünü unutan Ramazan'a darılır. Program için yolculuğa çıkan Asuman neler yaşayacak?

GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU
Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizide, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan gibi usta oyuncular performanslarıyla dikkat çekiyor. Dizi, Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenerek ekranlara taşınıyor ve yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

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