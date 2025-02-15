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GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.
Giriş Tarihi: 15.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
17:15
GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaryosunu ise Mustafa Çiftçi'nin kaleme aldığı dizi, güçlü hikayesi ve etkileyici karakterleriyle büyük ilgi görüyor. Bu hafta 166. bölümüyle ekranlara gelecek olan Gönül Dağı, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Dizinin sadık takipçileri, yeni bölümü HD kalitesinde ve kesintisiz izleyebilmek için araştırmalarını sürdürüyor. 15 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümle ilgili detaylar haberin devamında!