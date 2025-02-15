GÖNÜL DAĞI 166. BÖLÜM İZLE | 15 Şubat Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı, her hafta izleyicilere duygusal anlar yaşatan yapımlardan biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde büyük beğeni toplayan dizi, yeni sezonuyla da güçlü bir çıkış yaptı. 15 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümü, kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için tüm detaylar haberin ayrıntılarında...