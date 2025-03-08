GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, kesintisiz

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı bu dram ve duygusal açıdan etkileyici hikayesiyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Gönül Dağı 165. bölümünde neler olacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte, Gönül Dağı son bölüm izle linki