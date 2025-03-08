Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 08.03.2025 18:25 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:25

GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, kesintisiz

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta cumartesi günleri izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta ekranlara gelecek olan 165. bölümde, Gedelli'de Ramazan ayı başlıyor. Kaya ailesinin tanımaya başlayan Süleyman, köydeki önemli noktalardan biri olan ağılı ziyaret eder. Süleyman, amcaoğullarının icatlarına nasıl bir tepki verecektir? Gönül Dağı 165. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleriç

GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, kesintisiz

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı bu dram ve duygusal açıdan etkileyici hikayesiyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Gönül Dağı 165. bölümünde neler olacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte, Gönül Dağı son bölüm izle linki

GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, kesintisiz

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

8 Mart 2025 Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, kesintisiz

GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM KONUSU

Gedelli'de Ramazan ayı başlar. Kaya ailesini tanımaya başlayan Süleyman, ağılı ziyaret eder. Süleyman, amcaoğullarının icatlarına nasıl bir tepki verecektir? Selma, bebeğini amcaoğullarına emanet eder. Ramazan, Güneş'i başka bir bebekle karıştırır. Güneş bulunacak mıdır?

GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, kesintisiz

Veysel sınava gireceği için ders çalışmaya başlar. Amcaoğulları Veysel'e nasıl ders çalıştıracaktır? Gönül Dağı, 169. Bölümüyle 8 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de TRT1'de…