Haberler
Yaşam
GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 08.03.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
18:25
GÖNÜL DAĞI 169. BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, kesintisiz
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta cumartesi günleri izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta ekranlara gelecek olan 165. bölümde, Gedelli'de Ramazan ayı başlıyor. Kaya ailesinin tanımaya başlayan Süleyman, köydeki önemli noktalardan biri olan ağılı ziyaret eder. Süleyman, amcaoğullarının icatlarına nasıl bir tepki verecektir? Gönül Dağı 165. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleriç