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GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 15.03.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
17:38
GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan ve Semih Ertürk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın bu haftaki bölümünde Yamalı Teyze'nin evi, Cemile, Elif, Selma ve Asuman'ın desteğiyle yenilenirken Süleyman'ın tarla satın alma girişimi geçmişin sırlarını açığa çıkarıyor. Peki yeni bölümde neler olacak, Behçet ameliyat sonrası eski sağlığına kavuşabilecek mi? İşte, Gönül Dağı son bölüm izle detayları…