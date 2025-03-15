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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 15.03.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 17:38

GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan ve Semih Ertürk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın bu haftaki bölümünde Yamalı Teyze'nin evi, Cemile, Elif, Selma ve Asuman'ın desteğiyle yenilenirken Süleyman'ın tarla satın alma girişimi geçmişin sırlarını açığa çıkarıyor. Peki yeni bölümde neler olacak, Behçet ameliyat sonrası eski sağlığına kavuşabilecek mi? İşte, Gönül Dağı son bölüm izle detayları…

GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 15 Mart Cumartesi günü 170. bölümüyle ekranlarda yayımlanıyor. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünün ardından, dizinin hayranları yeni bölüme odaklandı. Taner ve amcaoğulları yeni bölümde bir traktör icadıyla gündeme gelecek. İşte, Gönül Dağı 170. bölüm izle ekranı…

GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!

GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 15 Mart Cumartesi günü 170. bölümüyle ekranlarda olacak. Yamalı Teyze'nin evi, Cemile, Elif, Selma ve Asuman'ın desteğiyle yenilenirken Süleyman'ın tarla satın alma girişimi geçmişin sırlarını açığa çıkaracak.

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!

YAMALI TEYZE'NİN EVİ BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Yıllar boyunca anılarıyla yaşayan Yamalı Teyze, Cemile, Elif, Selma ve Asuman'la yaptığı sohbetin ardından evinin yenilenmesi için onlardan söz alır. Kızların desteğiyle harekete geçen Taner ve amcaoğulları, bu onarıma alışılmışın dışında bir fikirle yaklaşır. Yıllardır harabe halde olan ev, yaratıcı bir dokunuşla bambaşka bir hale gelir.

TARLA MESELESİ BEKLENMEDİK SIRLARI ORTAYA ÇIKARIYOR

Süleyman, mezarını hazırlamak amacıyla bir tarla almak ister ancak işin içine beklenmedik bir geçmiş girer. Satın almak istediği arsanın sahibinin kimliği herkesi şaşırtır. Ciritçi Abdullah ve Süleyman, bu olayın izini sürdükçe gizem derinleşir ve yıllar öncesine dayanan bir bağ gün yüzüne çıkar. Süleyman istediği tarlaya kavuşabilecek mi? Eski defterler açılacak mı?

GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!

BEHÇET AMELİYAT SONRASI ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞABİLECEK Mİ?

Fidan'ı korumaya çalışırken ağır yaralanan Behçet'in ameliyatı başarıyla tamamlanır. Ancak doktorlar, yürüyebilmesi konusunda net bir şey söyleyemez. Hamdi ve Fidan büyük bir endişe içindeyken, Adile'nin verdiği bir karar herkesi şaşırtır. Fidan'la konuşarak artık onların birlikteliğine karşı çıkmayacağını söyler. Peki, bu iyi haber Behçet ve Fidan'ın yüzünü güldürmeye yetecek mi? Behçet eski sağlığına kavuşarak mutluluğu yakalayabilecek mi?

GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!

TRAKTÖR İCADI GEDELLİ'DE HEYECAN YARATIYOR

Gedelli'de yaşanan tarım kazaları, amcaoğullarını yeni bir buluş yapmaya iter. Taner'in öncülüğünde geliştirilen sürücüsüz, yapay zekayla çalışan traktör büyük ses getirir. Ancak bu yeni icadın lansmanında beklenmedik gelişmeler yaşanır. Teknolojinin kasabadaki etkisi nasıl olacak? Taner'in buluşu tarım dünyasında yeni bir dönemi başlatabilecek mi?