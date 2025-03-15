GÖNÜL DAĞI 170. BÖLÜM İZLE | TRT 1 - Gönül Dağı son bölüm izle!

YAMALI TEYZE'NİN EVİ BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Yıllar boyunca anılarıyla yaşayan Yamalı Teyze, Cemile, Elif, Selma ve Asuman'la yaptığı sohbetin ardından evinin yenilenmesi için onlardan söz alır. Kızların desteğiyle harekete geçen Taner ve amcaoğulları, bu onarıma alışılmışın dışında bir fikirle yaklaşır. Yıllardır harabe halde olan ev, yaratıcı bir dokunuşla bambaşka bir hale gelir.

TARLA MESELESİ BEKLENMEDİK SIRLARI ORTAYA ÇIKARIYOR

Süleyman, mezarını hazırlamak amacıyla bir tarla almak ister ancak işin içine beklenmedik bir geçmiş girer. Satın almak istediği arsanın sahibinin kimliği herkesi şaşırtır. Ciritçi Abdullah ve Süleyman, bu olayın izini sürdükçe gizem derinleşir ve yıllar öncesine dayanan bir bağ gün yüzüne çıkar. Süleyman istediği tarlaya kavuşabilecek mi? Eski defterler açılacak mı?

