Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 171.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle,tek parça, kesintisiz!
Giriş Tarihi: 23.03.2025 01:01 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 01:01

GÖNÜL DAĞI 171.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle,tek parça, kesintisiz!

TRT 1'de her cumartesi ekrana gelen Gönül Dağı 171. bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor.Her hafta olduğu gibi bu haftada Gedelli kasabası Amcaoğullarının maceralarına sahne olacak.Peki yeni bölümde neler olacak? İşte TRT1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, kesintisiz

GÖNÜL DAĞI 171.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle,tek parça, kesintisiz!

Anadolu'nun samimi dostluklarını, güçlü aile bağlarını ve içten aşk hikayelerini ekrana yansıtan Gönül Dağı'nın 171. bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, Gönül Dağı'nın son bölüm izle, tek parça, kesintisiz…

GÖNÜL DAĞI 171.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle,tek parça, kesintisiz!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

22 Mart 2025 Cumartesi günü yayınlanıyor. Diziye dair bölümleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÖNÜL DAĞI 171.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle,tek parça, kesintisiz!

SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğullarının icatlarını gördükten sonra onlara yatırım yapma sözü veren Süleyman Kaya, isteklerini bu bölümde dile getiriyor. Amcaoğulları, icatlarına yenilerini ekleyebilecekleri bu iş ortaklığı teklifini kabul edecekler mi? Yaptıkları ve egosunu ortaya çıkaran davranışlarıyla amcaoğullarının tepkisini çeken Süleyman Kaya, onları ikna edebilecek mi?

GÖNÜL DAĞI 171.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle,tek parça, kesintisiz!

Fidan ile Behçet aşkında neler yaşanacak?

Fidan'ı kurtarmak isterken büyük bir kaza geçiren ve ameliyat olan Behçet, koltuk değnekleriyle yürüyerek hastaneden çıkar. Ancak doktorun hayatı boyunca çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini söylemesiyle şok olan Behçet, Fidan'ın telefonlarına cevap vermez ve kendisini eve kapatır. Fidan, onun bu davranışlarına bir anlam veremez ve ameliyat sıkıntısına yorar. Ancak Behçet'le karşılaştığında genç kızı hiç beklemediği tatsız bir sürpriz beklemektedir.

GÖNÜL DAĞI 171.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle,tek parça, kesintisiz!

Kasabada yaşanan internet sorunu nasıl bir ders verecek?

Kasabada yaşanan internet sorunu, Gedelli sakinlerini çok kızdırır. En son yaşanan traktör krizinin ardından gözler Ramazan ve amcaoğullarına çevrilmiştir. Bu sorun büyüdükçe büyür ve bir dizi olayın meydana gelmesine neden olur. Ramazan ve amcaoğulları, internet kabusundan nasıl kurtulacak? Yediden yetmişe herkesin internet bağımlısı olduğu Gedelli'de yaşanan bu sorun, insanlara nasıl bir ders verecek?