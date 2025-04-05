Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 05.04.2025 22:43 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 22:44

Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde

Her hafta cumartesi günleri ekrana gelen Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Son bölümün ardından gelecek haftayı merak edenler ekran başında yerlerini alıyor. Sezonlardır devam eden dizide haftaya nelerin olacağı merak konusu. Peki, TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde

GÖNÜL DAĞI 173. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan yapımın yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde

Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Süleyman, amcaoğullarına yatırım yapmaya karar verir. Amcaoğulları Süleyman'ın isteğini kabul edecek midir?
Kasabada internet çekmemeye başlar. Kasabalı Ramazan'ı suçlar. Sorun nasıl çözülecektir?

Elif, Kenan ve Cemile, Dişçi Musa için bir sürpriz yapmaya karar verirler. Sürpriz ne olacaktır?

Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde

Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı TRT 1 ile sorgulanıyor. Amcaoğlullarının maceraları her hafta takip ediliyor. Son bölümün ardından tanıtım araştırmaları hız kazandı. İşte, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde

Sefer ve Kiraz, Kiraz'ın köyüne gelirler. Sefer, Kiraz'la ilgili ne öğrenecektir?

Seyfettin'e kız isteme merasimi yapılacaktır. Kız isteme sırasında neler yaşanacaktır?