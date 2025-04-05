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Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 05.04.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
22:44
Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde
Her hafta cumartesi günleri ekrana gelen Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Son bölümün ardından gelecek haftayı merak edenler ekran başında yerlerini alıyor. Sezonlardır devam eden dizide haftaya nelerin olacağı merak konusu. Peki, TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?