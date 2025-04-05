Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gündemde

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Süleyman, amcaoğullarına yatırım yapmaya karar verir. Amcaoğulları Süleyman'ın isteğini kabul edecek midir?

Kasabada internet çekmemeye başlar. Kasabalı Ramazan'ı suçlar. Sorun nasıl çözülecektir?



Elif, Kenan ve Cemile, Dişçi Musa için bir sürpriz yapmaya karar verirler. Sürpriz ne olacaktır?