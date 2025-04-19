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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 175. BÖLÜM İZLE! TRT 1 dizi ekranı ile ile Gönül Dağı son bölüm yayında!
Giriş Tarihi: 19.04.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 18:30

GÖNÜL DAĞI 175. BÖLÜM İZLE! TRT 1 dizi ekranı ile ile Gönül Dağı son bölüm yayında!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 19 Nisan 2025 tarihli bu haftaki bölümde Ali Kaya, Meclis Başkanı'na mektup yazıyor ve beklenen davet geliyor. Ali, müjdeli haberi TBMM'den Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı mektup geldiğinde alır ve dünyalar onun olur. İşte, Gönül Dağı 175. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

GÖNÜL DAĞI 175. BÖLÜM İZLE! TRT 1 dizi ekranı ile ile Gönül Dağı son bölüm yayında!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı yapım etkileyici hikayesiyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki bölümünde Gedellili çocuklar ve Kaya ailesi Meclis'e gidiyor. İşte, Gönül Dağı 175. son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

GÖNÜL DAĞI 175. BÖLÜM İZLE! TRT 1 dizi ekranı ile ile Gönül Dağı son bölüm yayında!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

19 Nisan 2025 Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 175. BÖLÜM İZLE! TRT 1 dizi ekranı ile ile Gönül Dağı son bölüm yayında!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gönül Dağı 175. Bölüm Özeti: Ali Kaya, Meclis Başkanı'na mektup yazıyor ve beklenen davet geliyor…

Taner'in oğlu Ali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'daki TBMM'yi ziyaret etme hayalleri kurmaktadır. O, hayallerini gerçekleştirmek için, önüne gelen her türlü engeli aşan ve birbirinden güzel icadlara imza atarak zoru başaran Taner Kaya'nın oğludur ve yılmayacaktır. Harekete geçer ve TBMM Başkanlığı'na bir mektup yazarak ailesi ve Gedelli'deki arkadaşlarıyla birlikte Meclis'i ziyaret etmek istediklerini iletir.

GÖNÜL DAĞI 175. BÖLÜM İZLE! TRT 1 dizi ekranı ile ile Gönül Dağı son bölüm yayında!

Ve Ali'ye müjdeli haber gelir…

Ali, müjdeli haberi TBMM'den Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı mektup geldiğinde alır ve dünyalar onun olur. Bu güzel haberi ailesiyle paylaştığında ise herkes çok sevinir ve Ali'yle gurur duyarlar. Ali, Yusuf, Yağmur, Ramazan Mete, Ömer, Veysel, Cemile, Taner, Selma, Sefer ve Gülsüm Öğretmen, Süslü Badegül'e atlayarak Ankara'ya doğru yola çıkarlar. Selami de arabasıyla onları takip eder. Başkent'teki ilk durakları İlk Meclis binasıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlıkları, Meclis'i kurduklarında yaşadıkları mutluluğu hayal eden çocuklar, atalarının zaferiyle gurur duyarlar. Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde şanlı tarihimize doğru nostaljik bir yolculuğa çıkan çocuklar ve Kaya ailesinin ikinci durağı TBMM'dir.

GÖNÜL DAĞI 175. BÖLÜM İZLE! TRT 1 dizi ekranı ile ile Gönül Dağı son bölüm yayında!

Çocuklar ve Kaya Ailesi, Meclis'e hayran kalır…

Gedellili çocuklar ve Kaya ailesi, Meclis'e hayran kalır. Meclis Kütüphanesi'ndeki kitapları inceleyen ve çok mutlu olan çocuklar, 15 Temmuz darbesinde hain saldırıya uğrayan Meclis'in o bölümünü gezerken ise hüzünlenirler ve gözyaşlarını tutamazlar. TBMM'nin ihtişamlı Büyük Salon'una geldiklerinde ise milletimizle ve Meclisimizle gurur duyan Gedelli ekibi, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirir. Görevli, Meclis'in 23 Nisan nedeniyle çocuklarca toplanacağını ve gündemi çocukların değerlendireceğini söyler. Taner, Veysel, Cemile, Selma ve Selami, Büyük Meclis Salonu'nu çocuklara bırakarak dışarı çıkarlar. Meclis Ali Kaya'nın başkanlığında toplanır. Ali, hazırladığı projeleri, önerileri kuzenleriyle birlikte Meclis'teki diğer çocuklara sunar. Ali'nin günler süren araştırmaları ve hazırlıklarıyla kaleme aldığı bu maddeler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklarca büyük alkış alır.