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GÖNÜL DAĞI 175. BÖLÜM İZLE! TRT 1 dizi ekranı ile ile Gönül Dağı son bölüm yayında!
Giriş Tarihi: 19.04.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
18:30
GÖNÜL DAĞI 175. BÖLÜM İZLE! TRT 1 dizi ekranı ile ile Gönül Dağı son bölüm yayında!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 19 Nisan 2025 tarihli bu haftaki bölümde Ali Kaya, Meclis Başkanı'na mektup yazıyor ve beklenen davet geliyor. Ali, müjdeli haberi TBMM'den Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı mektup geldiğinde alır ve dünyalar onun olur. İşte, Gönül Dağı 175. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.