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Haberler Yaşam Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz
Giriş Tarihi: 26.04.2025 18:10 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:10

Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz

TRT 1'de her cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, 176. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümündeki gelişmeler büyük ilgi gördü. Bu hafta Elma'nın aldığı sağlık haberi tüm kasabayı derinden sarsarken, Amcaoğulları'nın Süleyman için başlattığı hukuk mücadelesi de hikâyede önemli bir yer tuttu. İşte TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı son bölüm izle detayları: tek parça, full HD seçenekleriyle...

Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz

Gönül Dağı 176. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Amcaoğulları'nın ve Gedelli Kasabası'nın yaşadıkları olaylar yine ekrana yansıyor. Uzun süredir ilgiyle takip edilen dizi, bu hafta da izleyicilerden tam not aldı. İşte, Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça, full HD

Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz

GÖNÜL DAĞI 176. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan yapımın yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Selma'nın sağlık sorunu büyüyor mu?

Gözlerindeki kararmalar devam eden Selma, kontrollerden sonuç çıkmasa da rahatsızlığının nedenini çözemediği için kaygılıdır. Babasına durumu anlatır ama Taner ve diğer aile fertlerinden saklamayı tercih eder. Ancak Elif, Cemile ve Asuman Selma'daki değişikliği fark edip şüphelenmeye başlar. Bu durumun aile içinde nasıl karşılanacağı ve Taner'in gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu olacak.

Süleyman'ın davası duygusal bir yüzleşmeye dönüşüyor

Ailesiyle yaşadığı hukuki sürecin gölgesinde kalan Süleyman'a, amcaoğulları destek çıkar. Taner, amcasına yapılan adaletsizliğe sessiz kalmayarak onun adına dava açar. Süleyman için ise asıl sürpriz, mahkemede ortaya çıkan beklenmedik bir tanıktır. Tanıkların etkisiyle davanın seyri nasıl değişecek, Süleyman haklı mücadelesinde başarılı olacak mı?

Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz

Kaya ailesi piknikte yeni bir başlangıca hazırlanıyor

Ramazan ve Asuman bebeklerinin cinsiyetini öğrenmenin mutluluğunu yaşarlar. Bu özel haberi ailesiyle paylaşmak isteyen Ramazan, herkesi bir araya getiren bir piknik organize eder. Aile bireylerinin katıldığı bu etkinlikte hem eğlenceli anlar yaşanacak hem de Ramazan'ın özenle planladığı sürpriz ortaya çıkacak. Piknikte yaşanacaklar bölüme keyif katacak.

Adile ve Kiraz arasında lezzetli bir yarış başlıyor

Balayından dönen Erkan ve Filiz'i sürprizler beklerken, ailede yeni bir rekabetin fitili ateşlenir. Adile ve Kiraz arasında başlayan tatlı çekişme, mutfağa taşar. İki dünür, yemek konusundaki hünerlerini sergilerken izleyenler bu keyifli mücadeleye tanıklık edecek. Bu tatlı rekabet kimin galibiyetiyle sonuçlanacak?

Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz
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