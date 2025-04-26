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Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz
Giriş Tarihi: 26.04.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
18:10
Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz
TRT 1'de her cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, 176. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümündeki gelişmeler büyük ilgi gördü. Bu hafta Elma'nın aldığı sağlık haberi tüm kasabayı derinden sarsarken, Amcaoğulları'nın Süleyman için başlattığı hukuk mücadelesi de hikâyede önemli bir yer tuttu. İşte TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı son bölüm izle detayları: tek parça, full HD seçenekleriyle...