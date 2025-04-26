Gönül Dağı 176. bölüm full izle: TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle, tek parça,kesintisiz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Selma'nın sağlık sorunu büyüyor mu?

Gözlerindeki kararmalar devam eden Selma, kontrollerden sonuç çıkmasa da rahatsızlığının nedenini çözemediği için kaygılıdır. Babasına durumu anlatır ama Taner ve diğer aile fertlerinden saklamayı tercih eder. Ancak Elif, Cemile ve Asuman Selma'daki değişikliği fark edip şüphelenmeye başlar. Bu durumun aile içinde nasıl karşılanacağı ve Taner'in gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu olacak.

Süleyman'ın davası duygusal bir yüzleşmeye dönüşüyor

Ailesiyle yaşadığı hukuki sürecin gölgesinde kalan Süleyman'a, amcaoğulları destek çıkar. Taner, amcasına yapılan adaletsizliğe sessiz kalmayarak onun adına dava açar. Süleyman için ise asıl sürpriz, mahkemede ortaya çıkan beklenmedik bir tanıktır. Tanıkların etkisiyle davanın seyri nasıl değişecek, Süleyman haklı mücadelesinde başarılı olacak mı?