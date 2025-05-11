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Haberler Yaşam Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 08:52

Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında sorgulanıyor. Berk Atan ve Melis Sevinç'in başrollerinde yer aldığı yapımda son bölüm ardından tanıtım araştırmaları hız kazandı. Diziyi takip edenler gelecek hafta neler olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı araştırmalara konu oldu. Her hafta cumartesi günleri yayımlanan dizide son bölüm sonrası tanıtımı araştıranlar ekran başında. Haftaya yaşanacaklar merak konusu. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI 178. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü paylaşıldığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI 179. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile takip edilen Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=szQdKmHSyCs

Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya Ailesi, Selma'nın hastalığıyla derin üzüntüye kapılır. Bu süreçte Selma'ya destek olurlar. Taner, Selma'yı iyileştirecek doktor bulabilmek için çabalar. Selma tedavi olabilecek midir?

Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Selma son kez annesiyle babasının doğduğu köyü ziyaret etmek ister. Köye gittiklerinde neler yaşanacaktır?