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Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
08:52
Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında sorgulanıyor. Berk Atan ve Melis Sevinç'in başrollerinde yer aldığı yapımda son bölüm ardından tanıtım araştırmaları hız kazandı. Diziyi takip edenler gelecek hafta neler olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?