Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Gönül Dağı haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Gönül Dağı 179. bölüm fragmanı araştırmalara konu oldu. Her hafta cumartesi günleri yayımlanan dizide son bölüm sonrası tanıtımı araştıranlar ekran başında. Haftaya yaşanacaklar merak konusu. Peki; TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?