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GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM İZLE | 3 Mayıs Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
17:18
GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM İZLE | 3 Mayıs Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yahya Samancı'nın yönettiği, Mustafa Çiftçi'nin kaleme aldığı dizi; etkileyici hikayesi ve karakterleriyle ilgi çekiyor. 3 Mayıs'ta 177. bölümüyle ekranlara gelecek olan Gönül Dağı, yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Yeni bölümü HD ve kesintisiz izlemek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte TRT1 dizi izleme ekranı haberin devamında...