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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM İZLE | 3 Mayıs Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:18

GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM İZLE | 3 Mayıs Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yahya Samancı'nın yönettiği, Mustafa Çiftçi'nin kaleme aldığı dizi; etkileyici hikayesi ve karakterleriyle ilgi çekiyor. 3 Mayıs'ta 177. bölümüyle ekranlara gelecek olan Gönül Dağı, yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Yeni bölümü HD ve kesintisiz izlemek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte TRT1 dizi izleme ekranı haberin devamında...

GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM İZLE | 3 Mayıs Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı duygusal hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümüyle büyük takdir toplayan dizi, yeni sezonuna da hızlı bir başlangıç yaptı. 3 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümü HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizin devamında…

GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM İZLE | 3 Mayıs Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı yeni bölümü ile 3 Mayıs Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM İZLE | 3 Mayıs Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kaya Ailesi, Selma'nın hastalığıyla derin üzüntüye kapılır. Bu süreçte Selma'ya destek olurlar. Taner, Selma'yı iyileştirecek doktor bulabilmek için çabalar. Selma tedavi olabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM İZLE | 3 Mayıs Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

Selma son kez annesiyle babasının doğduğu köyü ziyaret etmek ister. Köye gittiklerinde neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM İZLE | 3 Mayıs Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle.

Veysel ve Ramazan ağılda çalışacak kişileri bulabilmek için anons yaparlar. Süleyman ağıldaki işleri denetlemeye başlar. Süleyman neler yapacaktır?