Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gönül Dağı 79. bölüm izle | Divane ölüm döşeğinde! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 24.12.2022 18:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 18:39

Gönül Dağı 79. bölüm izle | Divane ölüm döşeğinde! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı dizinin 24 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kulübesinde hasta bir şekilde bulunan Divane, ölüm döşeğindedir. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane'nin bu yolculuğunu tamamlayıp tamamlamayacağı merak konusu olur. Dizinin sıkı takipçileri, TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı 79. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle 24 Aralık 2022 tarihli Gönül Dağı 79. bölüm izle ekranı…

Gönül Dağı 79. bölüm izle | Divane ölüm döşeğinde! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 79. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri buluşturan dizinin 24 Aralık 2022 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı son bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Maça giden takımı taşıyan otobüs kaza yapar. Otobüste yer alan Erkan'ın yaşayacak mıdır? Öte yandan ölüm döşeğinde yatan Divane'nin rüyasında çıktığı yolculuk nasıl sonuçlanacak merak konusu olurken Gönül Dağı son bölüm izle ekranı TRT 1 tarafından paylaşıldı. İşte, Gönül Dağı 79. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Gönül Dağı 79. bölüm izle | Divane ölüm döşeğinde! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

İşte 24 Aralık 2022 Cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı 79. bölüm izle | Divane ölüm döşeğinde! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar.

Gönül Dağı 79. bölüm izle | Divane ölüm döşeğinde! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Amcaoğulları, yakın zamanda gerçekleşecek yarışmaya katılmaya karar verirler. Yarışmada neler olacaktır?

Gönül Dağı 79. bölüm izle | Divane ölüm döşeğinde! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir. Bu karar kimleri etkileyecektir?

SON DAKİKA