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Haberler Yaşam Gönül Dağı 86. bölüm izle tek parça: Ramazan kaçırılıyor! TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 25.02.2023 20:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 20:29

Gönül Dağı 86. bölüm izle tek parça: Ramazan kaçırılıyor! TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 25 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 86. Bölümünde, çıkardığı Gedelli gazetesi sonrası kasabalıların tehditleriyle başa çıkmayan Ramazan kaçırılır. Amcaoğulları Taner ve Veysel, Asuman ve Münir Bey Ramazan'ı aramaya başlar. Kaçıranların silahla tehdit ettiği Ramazan kaçmayı başarabilecek mi? Dizinin sıkı takipçileri, TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı 86. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Gönül Dağı 86. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

Gönül Dağı 86. bölüm izle tek parça: Ramazan kaçırılıyor! TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı 86. bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk gibi isimleri buluşturan dizinin 25 Şubat 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Yeni bölümde, Divane'nin kimliğinden isminin Adem olduğunu öğrenen Selma öğretmen, onun köyüne giderek sırlarını öğrenmeye çalışır. Divane'nin sakladığı sırlar açığa çıkacak mı? Öte yandan düğün tarihini erkene alan Elif ve Kenan gelen bir haberle şok olur. Gönül Dağı son bölüm izle ekranı TRT 1 tarafından paylaşıldı. İşte, Gönül Dağı 86. Bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Gönül Dağı 86. bölüm izle tek parça: Ramazan kaçırılıyor! TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

İşte 25 Şubat 2023 Cumartesi akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Gönül Dağı 86. bölüm izle tek parça: Ramazan kaçırılıyor! TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin'in gerçek yüzünü gördükten ve onun hakkında bilinmeyenleri öğrendikten sonra nikahtan vazgeçen Taner, annesi Halime'ye ve ablası Zahide'ye, artık evlilik lafı duymak istemediğini söyler.

Gönül Dağı 86. bölüm izle tek parça: Ramazan kaçırılıyor! TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle

Çıkardığı Gedelli gazetesi sonrası kasabalıların tehditleriyle başa çıkmayan Ramazan kaçırılır. Amcaoğulları Taner ve Veysel, karısı Asuman ve kayınpederi Belediye Başkanı Münir Bey Ramazan'ı aramaya başlarlar.

Kaçıranların silahla tehdit ettiği Ramazan kaçmayı başarabilecek mi? Amcaoğulları onu kurtarmak için nasıl bir operasyon planlar Gönül Dağı'nın seksen altıncı bölümünde izleyeceğiz.

Gönül Dağı 86. bölüm izle tek parça: Ramazan kaçırılıyor! TRT 1 dizi izle ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle

Sefer, son günlerde başını sürekli belaya sokan ve ergenlik sorunları yaşayan Erkan için bir sürpriz hazırlar. Onun hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bu sürpriz nedir?

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