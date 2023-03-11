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Gönül Dağı 89. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2023 23:46
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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TRT 1 dizi ekranı ile araştırmalar başladı. Gönül Dağı 89. Bölüm fragmanı izle araştırmaları son bölüm ardından gündemdeki yerini aldı. Üç sezondur devam eden yapımda bir Anadolu masalı hikayesine odaklanılıyor. Her Cumartesi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yanıt aramaya başlıyor. İşte, Gönül Dağı fragman 89. Bölüm hakkında tüm merak edilenler…