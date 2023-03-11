Gönül Dağı 89. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır?