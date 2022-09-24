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Haberler Yaşam Gönül Dağı dizisine ödüllü bir oyuncu geliyor! Ramazan’ın askerlik arkadaşı Fezai hikayeye renk katacak
Giriş Tarihi: 24.09.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 16:59

Gönül Dağı dizisine ödüllü bir oyuncu geliyor! Ramazan’ın askerlik arkadaşı Fezai hikayeye renk katacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 3. sezonuyla da izleyici kitlesinin beğenisini topluyor. Her cumartesi akşamı ekranlara gelen dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı diziye son olarak Aylin rolüyle Berfin Kıymaz dahil olmuştu. Anadolu halkının yaşamını konu alan diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Ödüllü oyuncu, dizinin 69. bölümünde Ramazan'ın askerlik arkadaşı Fezai'ye hayat verecek. İşte o isim…

Gönül Dağı dizisine ödüllü bir oyuncu geliyor! Ramazan’ın askerlik arkadaşı Fezai hikayeye renk katacak

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla da hayranlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gönül Dağı dizisine ödüllü bir oyuncu geliyor! Ramazan’ın askerlik arkadaşı Fezai hikayeye renk katacak

Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikâyelerinden esinlenerek çekilen Gönül Dağı dizisi, konusu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor.

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Gönül Dağı dizisine ödüllü bir oyuncu geliyor! Ramazan’ın askerlik arkadaşı Fezai hikayeye renk katacak

Anadolu halkının yaşamını konu alan aile, dram ve romantik türdeki dizi, yeni sezonda oyuncu kadrosuna eklemeler yapıyor. Son olarak Taner'in yeni partneri olması için Aylin karakteriyle Berfin Yılmaz'ın dahil olduğu diziye yeni bir isim daha geldi.

Gönül Dağı dizisine ödüllü bir oyuncu geliyor! Ramazan’ın askerlik arkadaşı Fezai hikayeye renk katacak

ÖDÜLLÜ OYUNCU GÖNÜL DAĞI'NDA!

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı'nın oturduğu Gönül Dağı dizisinin kadrosuna ödüllü bir sanatçı katıldı.

Gönül Dağı dizisine ödüllü bir oyuncu geliyor! Ramazan’ın askerlik arkadaşı Fezai hikayeye renk katacak

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı diziye Mücahit Koçak dahil oldu. Mücahit Koçak'ın, dizinin 24 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 69. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

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