Gönül Dağı dizisine ödüllü bir oyuncu geliyor! Ramazan’ın askerlik arkadaşı Fezai hikayeye renk katacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 3. sezonuyla da izleyici kitlesinin beğenisini topluyor. Her cumartesi akşamı ekranlara gelen dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı diziye son olarak Aylin rolüyle Berfin Kıymaz dahil olmuştu. Anadolu halkının yaşamını konu alan diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Ödüllü oyuncu, dizinin 69. bölümünde Ramazan'ın askerlik arkadaşı Fezai'ye hayat verecek. İşte o isim…