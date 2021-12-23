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Haberler Yaşam Gönül Dağı Elif hemşirenin babası Cem Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Arif karakterini canlandıran Gönül Dağı’nda Elif’in babası kim?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 22:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 22:30

Gönül Dağı Elif hemşirenin babası Cem Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Arif karakterini canlandıran Gönül Dağı’nda Elif’in babası kim?

TRT1 ekranlarında yayınlana Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Elif hemşirenin babası merak ediliyor. Cumartesi akşamı 45.yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Diziyi izleyenler Elif hemşirenin babası Cem Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt arıyor. Peki Gönül Dağı Elif hemşirenin babası Cem Kurtoğlu kimdir? Arif karakterini canlandıran Gönül Dağı'nda Elif'in babası kim? İşte yanıtı

Gönül Dağı Elif hemşirenin babası Cem Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Arif karakterini canlandıran Gönül Dağı’nda Elif’in babası kim?

Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 ekranlarında yayınlanırken Arif karakterini canlandıran Cem Kurtoğlu hayatı merak ediliyor. Yeni bölümde Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Daha önce pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu hakkında araştırmalar dizi yayınlanınca başlayacak. Peki Gönül Dağı Elif hemşirenin babası Cem Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Arif karakterini canlandıran Gönül Dağı'nda Elif'in babası kim?

Gönül Dağı Elif hemşirenin babası Cem Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Arif karakterini canlandıran Gönül Dağı’nda Elif’in babası kim?

GÖNÜL DAĞI ELİF HEMŞİRENİN BABASI CEM KURTOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gönül Dağı ailesine usta sanatçı Cem Kurtoğlu da katıldı. Kurtoğlu, Gönül Dağı'nda, daha çok küçükken çocuklarını ninelerine bırakarak eşiyle birlikte Almanya'ya giden ve bir daha dönmeyen Arif karakterini canlandıracak.

GÖNÜL DAĞI'NDA ELİF'İN BABASI KİM?

Cem Kurtoğlu, Gönül Dağı'nda, daha çok küçükken çocuklarını ninelerine bırakarak eşiyle birlikte Almanya'ya giden ve bir daha dönmeyen Arif karakterini canlandıracak.

CEM KURTOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cem Kurtoğlu 31 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu Kurtoğlu Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümü mezunudur. Muazzez Kurtoğlu ve Haluk Kurtoğlu'nun kendileri gibi oyuncu olan oğludur.

Mezuniyetinin ardından bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda görev yapmıştır. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. 1990-1991 TRT 1'de Gün Başlıyor programını, Show TV'de de 1992-1999 yıllarında yapılan Sıcağı Sıcağına programını sundu.

Show TV için 1999'da Haberciler, 2000-2001 Kanal 6'da Haberciler, 2004-2006 yıllarında Yakamoz, 2006-2007'de Geride Kalanlar adlı programları hazırlayıp sundu.

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Gönül Dağı Elif hemşirenin babası Cem Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Arif karakterini canlandıran Gönül Dağı’nda Elif’in babası kim?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan'ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?"

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