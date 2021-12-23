Gönül Dağı Elif hemşirenin babası Cem Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Arif karakterini canlandıran Gönül Dağı’nda Elif’in babası kim?

GÖNÜL DAĞI ELİF HEMŞİRENİN BABASI CEM KURTOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gönül Dağı ailesine usta sanatçı Cem Kurtoğlu da katıldı. Kurtoğlu, Gönül Dağı'nda, daha çok küçükken çocuklarını ninelerine bırakarak eşiyle birlikte Almanya'ya giden ve bir daha dönmeyen Arif karakterini canlandıracak.

GÖNÜL DAĞI'NDA ELİF'İN BABASI KİM?

Cem Kurtoğlu, Gönül Dağı'nda, daha çok küçükken çocuklarını ninelerine bırakarak eşiyle birlikte Almanya'ya giden ve bir daha dönmeyen Arif karakterini canlandıracak.

CEM KURTOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cem Kurtoğlu 31 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu ve sunucu Kurtoğlu Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümü mezunudur. Muazzez Kurtoğlu ve Haluk Kurtoğlu'nun kendileri gibi oyuncu olan oğludur.

Mezuniyetinin ardından bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda görev yapmıştır. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. 1990-1991 TRT 1'de Gün Başlıyor programını, Show TV'de de 1992-1999 yıllarında yapılan Sıcağı Sıcağına programını sundu.

Show TV için 1999'da Haberciler, 2000-2001 Kanal 6'da Haberciler, 2004-2006 yıllarında Yakamoz, 2006-2007'de Geride Kalanlar adlı programları hazırlayıp sundu.