Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir? Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, her cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkamaya devam ediyor. Başrollerinde Bark Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin 72. Bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda diziye Selma Öğretmen adında yeni bir oyuncunun katıldığı görüldü. Selma Öğretmen karakterine hayat veren ismin Melis Sevinç olduğu öğrenildi. Peki, Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir, kimin kızı? Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Melis Sevinç hakkında bilgiler…