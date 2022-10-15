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Haberler Yaşam Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir? Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 11:49

Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir? Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, her cumartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkamaya devam ediyor. Başrollerinde Bark Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin 72. Bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda diziye Selma Öğretmen adında yeni bir oyuncunun katıldığı görüldü. Selma Öğretmen karakterine hayat veren ismin Melis Sevinç olduğu öğrenildi. Peki, Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir, kimin kızı? Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Melis Sevinç hakkında bilgiler…

Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir? Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonda oyuncu kadrosunu zenginleştirmeye devam ediyor. Son olarak Mücahit Koçak'ın dahil olduğu diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni oyuncu ve hayat vereceği karakter, dizinin 15 Ekm Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan 72. Bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. Selma Öğretmen adlı karakter güzel oyuncu Melis Sevinç'in başarılı oyunculuğuyla hayat buluyor. Dizinin sıkı takipçileri, hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç'in hayatı hakkında merak edilenler…

Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir? Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM İLE EKRANLARA GELİYOR!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 15 Ekim Cumartesi akşamı 72. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin merakla beklenen 72. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan Selma Öğretmen karakteri izleyicilerin dikkatini çekti.

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Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir? Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

SELMA ÖĞRETMEN KİMDİR?

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin 71. Bölümünde kalburla Güneş Toplayan Adam'ın hayat hikayesine değinilmişti. Güneş Toplayan Adam'ın evli ve bir çocuğu olduğu, kızını yetimhaneye verdiği ortaya çıkmıştı.

Bu durumu öğrenen Ciritçi Abdullah Güneş Toplayan Adam'ın çocuğunu bulmak için arayışa geçti ve Selma Öğretmen'e ulaştı. Fragmana göre Selma Öğretmen, Güneş Toplayan Adam'ın kızıdır.

Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir? Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

MELİS SEVİNÇ KİMDİR?

2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Melis Sevinç, kamera karşısına ilk defa 2019 yılında Zalim İstanbul dizisiyle geçti.

Sektörün yeni yüzlerinden olan Melis Sevinç, en son Lale karakterine hayat verdiği Hayaller ve Hayatlar dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.

Beren Saat'e benzerliği ile dikkat çeken güzel oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir? Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

(Melis Sevinç Instagram paylaşımları)

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