Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir? Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonda oyuncu kadrosunu zenginleştirmeye devam ediyor. Son olarak Mücahit Koçak'ın dahil olduğu diziye yeni bir oyuncu daha katıldı. Yeni oyuncu ve hayat vereceği karakter, dizinin 15 Ekm Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan 72. Bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. Selma Öğretmen adlı karakter güzel oyuncu Melis Sevinç'in başarılı oyunculuğuyla hayat buluyor. Dizinin sıkı takipçileri, hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, Melis Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç'in hayatı hakkında merak edilenler…