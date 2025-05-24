GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE || TRT 1 Gönül Dağı 180. bölüm izle, tek parça, full, HD!

GÖNÜL DAĞI 180. BÖLÜM ÖZET

Süleyman Kaya, amcaoğullarına müjdeli bir haberle gelir. Almanya'da TVR Havacılık için işler büyüyecektir. Amcaoğullarından birinin işlerin başında durması gerekmektedir. Veysel ve Ramazan arasında neler yaşanacaktır?