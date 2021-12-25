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Haberler Yaşam Gönül Dağı son bölüm izle! TRT1’de Gönül Dağı 45.bölüm tamamı hemen full izle
Giriş Tarihi: 25.12.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 22:30

Gönül Dağı son bölüm izle! TRT1’de Gönül Dağı 45.bölüm tamamı hemen full izle

TRT1 ekranlarında Cumartesi yayınlanan Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Bu hafta yayınlanan yeni bölümde SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Dizinin son bölümünü izleyen ve yeni bölümünü internetten canlı takip etmek isteyenler için TRT son bölüm yayın ekranı ile Gönül Dağı 45.bölüm izle ekranı aktifleştiriliyor. İşte Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ve tüm bilgiler…

Gönül Dağı son bölüm izle! TRT1’de Gönül Dağı 45.bölüm tamamı hemen full izle

Gönül Dağı 45.bölüm bu akşam TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Cumartesi akşamı ekrana gelen dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler var. Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Diziyi internetten izlemek isteyenler TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle linki için araştırma yapıyor. İşte Gönül Dağı 45.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm detayları…

Gönül Dağı son bölüm izle! TRT1’de Gönül Dağı 45.bölüm tamamı hemen full izle

Gönül Dağı 45.BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı 45. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açılıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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Gönül Dağı son bölüm izle! TRT1’de Gönül Dağı 45.bölüm tamamı hemen full izle

GÖNÜL DAĞI 45.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan'ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?"

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