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Haberler Yaşam Gönül Dağı’nda Taner’in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Gönül Dağı Taner’in babası kim?
Giriş Tarihi: 21.05.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 13:48

Gönül Dağı’nda Taner’in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Gönül Dağı Taner’in babası kim?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı 64. Bölüm yayında olacak. Taner ve Zahide için beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Taner babasının yaşadığı gerçeğiyle yüzleşti. Hamileliği riskli olmasına rağmen babasını görmek için yola çıkan Zahide zor anlar yaşıyor. İzleyenler Gönül Dağı'nda Taner'in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Sorularını sormaya başladı. Babasının aslında yanı başında olduğunu öğrenen Taner karışık duygular yaşıyor. Peki, "İrfan Kaya" ismiyle bilinen Gönül Dağı Taner'in babası kim? İşte Gönül Dağı Taner'in babası İrfan…

Gönül Dağı’nda Taner’in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Gönül Dağı Taner’in babası kim?

TRT 1 ekranlarının sevilen uzun soluklu dizisi Gönül Dağı gündeme gelen ayrılık haberlerinin ardından yeni bölümde flaş bir gelişmeyle yayın hayatına devam ediyor. Taner ve Zahide babalarının yaşadığı gerçeğiyle altüst olurken izleyici tarafından Gönül Dağı Taner'in babası kim? Soruları sorulmaya başladı. Yaşadığı haberini alan çocuklar babalarının neden onları hiç arayıp sormadığını merak ediyor. Peki, Gönül Dağı'nda Taner'in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? İşte 64. Bölüm ile Gönül Dağı Taner'in babası İrfan karakteri…

Gönül Dağı’nda Taner’in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Gönül Dağı Taner’in babası kim?

GÖNÜL DAĞI TANER'İN BABASI KİM?

Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı ile ortaya çıkan Taner ve Zahide'nin babası İrfan Kaya'nın yaşadığının öğrenilmesi karışık duyguları beraberinde getiriyor.

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Gönül Dağı’nda Taner’in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Gönül Dağı Taner’in babası kim?

Her şeye rağmen babalarını bir kez görmek isteyen çocuklar her birlikte yola çıkıyor ve Tokat Reşadiye'de yaşayan İrfan'ın evine geliyor.

Gönül Dağı’nda Taner’in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Gönül Dağı Taner’in babası kim?

GÖNÜL DAĞI TANER'İN BABASI YAŞIYOR MU?

"Böyle içim içime sığmıyor, ne yapacağımı şaşırdım" diyen Gönül Dağı Taner çaresiz halleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Babasının yaşadığını ve Tokat'ta olduğunu öğrenen Taner, onu görmek ve Gedelli'ye getirebilmek için yola çıkıyor.

Gönül Dağı’nda Taner’in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Gönül Dağı Taner’in babası kim?

Taner ve Zahide babalarının evinin önüne giderek onu bekliyor. Peki, babaları İrfan gelecek mi, gerçekten yaşıyor mu? İzleyenler soruların cevaplarını bu akşam ekranlara gelecek bölümle bulacak.

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