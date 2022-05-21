Haberler Yaşam Gönül Dağı’nda Taner’in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Gönül Dağı Taner’in babası kim?

Giriş Tarihi: 21.05.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 13:48

Gönül Dağı’nda Taner’in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Gönül Dağı Taner’in babası kim?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı 64. Bölüm yayında olacak. Taner ve Zahide için beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Taner babasının yaşadığı gerçeğiyle yüzleşti. Hamileliği riskli olmasına rağmen babasını görmek için yola çıkan Zahide zor anlar yaşıyor. İzleyenler Gönül Dağı'nda Taner'in babası yaşıyor mu, hangi oyuncu canlandıracak? Sorularını sormaya başladı. Babasının aslında yanı başında olduğunu öğrenen Taner karışık duygular yaşıyor. Peki, "İrfan Kaya" ismiyle bilinen Gönül Dağı Taner'in babası kim? İşte Gönül Dağı Taner'in babası İrfan…