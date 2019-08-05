Göreni güldüren birbirinden komik WhatsApp mesajları

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcının tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken de ortaya çok komik diyaloglar çıktığı oluyor. Ancak sosyal medyaya düşen bu komik diyaloglar okuyanları adeta gülme krizine sokuyor. WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulaması olarak biliniyor ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı ile çok geniş bir kitleye hitap ediyor.
Giriş Tarihi: 05.08.2019
22:51
Güncelleme Tarihi: 05.08.2019
23:40