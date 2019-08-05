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Göreni güldüren birbirinden mesajları

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcının tercih ettiği her gün birbirinden diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken de ortaya çok komik diyaloglar çıktığı oluyor. Ancak sosyal medyaya düşen bu komik diyaloglar okuyanları adeta gülme krizine sokuyor. WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulaması olarak biliniyor ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı ile çok geniş bir kitleye hitap ediyor.

Giriş Tarihi: 05.08.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 23:40
Göreni güldüren birbirinden komik WhatsApp mesajları

Hergün milyarlarca insanın birbirine mesaj gönderdiği uygulamasında birbirinden mesajlar gidip geliyor.

Göreni güldüren birbirinden komik WhatsApp mesajları

İnsanların cep telefonu veya bilgisayarlar üzerinden birbirine attığı mesajlar görenleri de güldürüyor.

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Göreni güldüren birbirinden komik WhatsApp mesajları

İşte size, okuyunca gülme krizine girebileceğiniz o mesajlardan birkaç örnek....

Göreni güldüren birbirinden komik WhatsApp mesajları
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Göreni güldüren birbirinden komik WhatsApp mesajları
Göreni güldüren birbirinden komik WhatsApp mesajları
Göreni güldüren birbirinden komik WhatsApp mesajları
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