Görüntüleri izledi, o anları yeniden yaşadı

"KARŞIMIZDAKİLER ÇETE"

Olayın bir kavgadan daha ileri olduğunu dile getiren Çağdaş P, "Planlanmış, çete halinde, kızımın dışarı çıkması engellenmiş, dışarıda bekleyen bir araba bile vardı. Hukuki süreci takip ediyoruz. Kızımın tekrar saldırıya uğramasından korkuyoruz. Karşımızdakiler öğrenci değil. Öyle bir hırs ve heyecan var ki, sınıfa kapatılıp iki öğrenciye saldırılıyor. Kızım yeni okuluna zorda olsa alışacak. Psikolojik destek bile alıyor" diye konuştu.