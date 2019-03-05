Görüntüleri izledi, o anları yeniden yaşadı

Antalya'nın Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini basıp Y.S.P. (16) ile G.M,'yi (16) sınıfta darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 öğrencinin, okul içindeki görüntüleri ortaya çıktı. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin Y.S.P. (16) ve G.M,'nin (16) sınıfının önüne gelerek bekledikleri yer alırken, okul zilinin çalmasıyla kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin sınıfa girdiği ve grupla birlikte gelen erkek öğrencilerin sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştıkları gözlendi. Görüntülerin devamında olay, sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile sona eriyor ve ardından Y.S.P ve Gülşen M'nin öğretmenleriyle beraber sınıftan çıkarak saldırgan öğrencilerin peşinden koştuğu görülüyor.