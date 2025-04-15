Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Karamus hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.