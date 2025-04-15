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Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
16:28
Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…
İzmir'de Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) öldürüp intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından tutuklanan cani koca hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede yeğeninin anlattıkları kafaları karıştırdı.