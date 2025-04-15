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Haberler Yaşam Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…
Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 16:28

Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…

İzmir'de Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) öldürüp intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından tutuklanan cani koca hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede yeğeninin anlattıkları kafaları karıştırdı.

DHA
Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…

Olay, 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında, Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İşsiz olan Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önünü kesti.

Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…

Bir süre sonra Serdar Karamus, tabancayla 4 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu. Karamus, ardından aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe bastı. Gözde Karamus öldü, yaralanan Serdar Karamus tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Karamus hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…

SANIĞIN YEĞENİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Serdar Karamus'un yargılanmasına bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Karamus'un yanı sıra Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi, babası Yüksel Madi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları yer aldı.

Gözde Karamus sokak ortasında katletmişti! Cani kocanın yeğeninden şok sözler: Başka bir adamla…

Duruşmada sanığın yeğeni R.K. tanık olarak dinlenildi. R.K, "Dayım Serdar ile boşanma sürecinde sık sık konuştuk. Hatta bir keresinde dayım, yengem Gözde'nin bir uygulama aracılığıyla başkasıyla görüştüğünü söylemişti. Dayım boşanmak istediğini söylüyordu" dedi.