Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!

'3 SENE ÇOK AĞIR İŞKENCELER DE YAPMIŞ'

Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızına ve sanık damadına destek için taksitle eşya aldığını ve son taksitini birkaç gün önce ödediğini de belirterek, "Savcımız çok güzel ceza istedi. Hak ettiğini bulsun. Sanık sadece kızımı öldürmedi. Öncesinde 3 sene boyunca çok ağır işkenceler de yapmış.