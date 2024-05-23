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Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
10:59
Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!
İzmir'de Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'a kurşun yağdırdı. Aynı silahla intihara yeltenen ancak yaralı olarak kurtulan Serdar Karamus, taburcu edildikten sonra tutuklandı. Hazırlanan iddianamede cani koca için istenen ceza açıklandı.