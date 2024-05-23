Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 10:59

Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!

İzmir'de Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'a kurşun yağdırdı. Aynı silahla intihara yeltenen ancak yaralı olarak kurtulan Serdar Karamus, taburcu edildikten sonra tutuklandı. Hazırlanan iddianamede cani koca için istenen ceza açıklandı.

DHA
Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!

Korkunç olay 21 Aralık 2023'te saat 18.00 sıralarında, Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önünü kesti. Bir süre sonra Serdar Karamus yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, eşini sırtı ve başından vurdu.

Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!

AYNI SİLAHLA İNTİHARA KALKIŞTI!

Karamus, ardından da aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Gözde ve Serdar Karamus, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekiler, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus kurtarılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!

Serdar Karamus ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözde Karamus, İzmir'de Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Serdar Karamus ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında, 'Eşi kasten öldürme'den 'ağırlaştırılmış müebbet' ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Gözde Karamus’u canice öldürmüştü: Cani koca Serdar Karamus için istenen ceza belli oldu!

'3 SENE ÇOK AĞIR İŞKENCELER DE YAPMIŞ'

Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızına ve sanık damadına destek için taksitle eşya aldığını ve son taksitini birkaç gün önce ödediğini de belirterek, "Savcımız çok güzel ceza istedi. Hak ettiğini bulsun. Sanık sadece kızımı öldürmedi. Öncesinde 3 sene boyunca çok ağır işkenceler de yapmış.

SON DAKİKA