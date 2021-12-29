SON DAKİKA: Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı MPİ 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Devreden büyük ikramiyenin 108 milyonu aştığı çekilişe kısa süre kala binlerce kişi Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Son çekilişte kazanan numaraların 6 36 54 55 85 88 olarak açıklandığı şans oyunu ile ilgili olarak "29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden naklen yayımlanacak olan çekilişte sonuçların belli olmasıyla beraber haberimizden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...