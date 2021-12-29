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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı MPİ 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 17:40 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 18:48

SON DAKİKA: Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı MPİ 29 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Devreden büyük ikramiyenin 108 milyonu aştığı çekilişe kısa süre kala binlerce kişi Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Son çekilişte kazanan numaraların 6 36 54 55 85 88 olarak açıklandığı şans oyunu ile ilgili olarak "29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Piyango Online üzerinden naklen yayımlanacak olan çekilişte sonuçların belli olmasıyla beraber haberimizden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Gözler Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranında! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango Online resmi sitesine çevrildi. Haftanın üç günü düzenlenen çekilişle ilgili olarak akşam saatleriyle beraber "29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber kazanan numaralar haberimizde olacak. Geçtiğimiz çekilişte bilen olmayınca ikramiye devretmiş ve 108 milyonu aşarak yine rekor kırmıştı. Peki, 29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Gözler Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranında! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

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Sayısal Loto büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek, sonuçlar henüz açıklanmadı.

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Gözler Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranında! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Gözler Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranında! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Gözler Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranında! MPİ 29 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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