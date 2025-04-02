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GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
09:12
GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon verileri, kiracılar ve ev sahipleri için büyük önem taşıyor. Mart ayına ait enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte, nisan ayında uygulanacak kira artış oranı da kesinleşecek. Kira artış oranı, her yıl olduğu gibi TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre hesaplanacak. Sözleşme yenileyecek olan kiracılar, bu verilere dayanarak kira artışlarını yapacaklar. Peki, merakla beklenen enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?