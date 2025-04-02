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Haberler Yaşam GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:12

GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon verileri, kiracılar ve ev sahipleri için büyük önem taşıyor. Mart ayına ait enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte, nisan ayında uygulanacak kira artış oranı da kesinleşecek. Kira artış oranı, her yıl olduğu gibi TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre hesaplanacak. Sözleşme yenileyecek olan kiracılar, bu verilere dayanarak kira artışlarını yapacaklar. Peki, merakla beklenen enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. Kiracılara yapılacak kira artışını belirleyecek olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, ev sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentisi anketine gözler çevrilmiş durumda. Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 oranında artış göstermişti. Peki, mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberin devamında...

GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?

ENFLASYON VERİLERİ EN ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mart ayına ait enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu.

Açıklamaya göre, Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.

GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.

GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?

ŞUBAT AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Şubat enflasyonu TÜİK'e göre yıllık yüzde 39, ENAG'a göre yüzde 79. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat'ta aylık bazda yüzde 2,27 arttı.