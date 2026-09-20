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Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:15

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

Haritalarda sıradan bir görüntünün içinde saklanan bazı noktalar, yakından incelendiğinde bambaşka bir manzara ortaya çıkarıyor. Uydu görüntülerinde tesadüfen keşfedilen ve ne amaçla yapıldığı kesin olarak açıklanamayan tuhaf yapılar, merak uyandırıyor. İşte dünyanın farklı bölgelerinde yer alan ve hâlâ gizemini koruyan 15 sıra dışı nokta.

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Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

Uydu görüntüleri, dünyanın farklı bölgelerinde gözden kaçan sıra dışı detayları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dijital haritalarda tesadüfen fark edilen dev şekiller, gizemli yapılar ve anlamı çözülemeyen izler merak uyandırıyor. İşte uydu fotoğraflarında ortaya çıkan ve uzun süredir gizemini koruyan ilginç noktalar…

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

1. Gamalı haç şeklindeki bina kompleksleri (32°40'34.19″N 117° 9'27.58″W) Coronado, California, ABD

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Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

2. Arizona'daki bu büyük üçgen (33.747252, -112.633853) Wittmann, Arizona, ABD

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Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

3. Gitar şeklinde bir orman (-33.867886, -63.987) Córdoba, Arjantin

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

4. Kalp şeklinde bir göl (1.303921, -81.901693) Columbia Station, Ohio, ABD

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

5. Dünyanın en büyük havuzu (-33.350534, -71.653268) Algarrobo, Valparaíso, Şili

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

6. Sevgi mesajı (43.645074, -115.993081) Boise National Forest, Boise, Idaho, ABD

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

7. Çöldeki gizemli desen (37.629562, -116.849556) Nevada, ABD

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

8. Batık bir gemi (30.541634, 47.825445) Basrah, Irak

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

9. Büyük prizmatik (44.525049, -110.83819) Yellowstone National Park, Wyoming, ABD

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

10. Büyük bir aslan (51.848637, -0.55462) Dunstable LU6 2LD, Birleşik Krallık

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

11. Başka bir gizemli sembol (37.401573, -116.867808) Nevada, ABD

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

12. Çöldeki gizemli desenler (40.458148, 93.393145) Çin

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

13. Potasyum Havuzları (38°29'0.16″N 109°40'52.80″W) Moab, Utah, ABD

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

14. Batman (26.357896, 127.783809) Okinawa, Japonya

Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

15. Dost canlısı bir dev (19°56'56.96″S 69°38'1.83″W) Huara, Tarapacá, Şili

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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