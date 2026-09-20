Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta

Uydu görüntüleri, dünyanın farklı bölgelerinde gözden kaçan sıra dışı detayları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Dijital haritalarda tesadüfen fark edilen dev şekiller, gizemli yapılar ve anlamı çözülemeyen izler merak uyandırıyor. İşte uydu fotoğraflarında ortaya çıkan ve uzun süredir gizemini koruyan ilginç noktalar…