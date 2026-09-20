Haberler
Galeri
Yaşam
Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta
Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:15
Haritada gördüğünüzde dikkatinizi çekecek! Google Earth’te ortaya çıkan 15 gizemli nokta
Haritalarda sıradan bir görüntünün içinde saklanan bazı noktalar, yakından incelendiğinde bambaşka bir manzara ortaya çıkarıyor. Uydu görüntülerinde tesadüfen keşfedilen ve ne amaçla yapıldığı kesin olarak açıklanamayan tuhaf yapılar, merak uyandırıyor. İşte dünyanın farklı bölgelerinde yer alan ve hâlâ gizemini koruyan 15 sıra dışı nokta.