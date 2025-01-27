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Haberler Yaşam Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:29

Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!

Bolu'da Halit Ergül'ün geceliği 38 bin TL olan oteli Grand Kartal Otel, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Otelde Salı gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Halit Ergül'ün aynı ihmallerin bulunduğu bir başka işletmesi olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatıldı. İşte detaylar…

ÖMER ÇETİN
Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 26 kişiden 19'u tutuklandı.

Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!

Tutuklanan isimler arasında otel sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve Gazelle Resort & Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de yer aldı.

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Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!

GAZELLE OTEL ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa Otel'de de benzer ihmaller tespit edildi.

Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!

Bu kapsamda Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Muhasebe Müdürü Cemal Özer, Teknik Personel Bahadır Bahar, Muhasebe Personeli Mehmet Salun, Elektrikçiler Tahsin Pekcan, Kadir Çelik ve Bahadır Özkuru adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!

BELEDİYE VE İTFAİYE YETKİLİLERİ DE TUTUKLANDI

Soruşturma sürecinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir gece saatlerinde tutuklandı.

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