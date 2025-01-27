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Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
09:29
Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!
Bolu'da Halit Ergül'ün geceliği 38 bin TL olan oteli Grand Kartal Otel, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Otelde Salı gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Halit Ergül'ün aynı ihmallerin bulunduğu bir başka işletmesi olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatıldı. İşte detaylar…