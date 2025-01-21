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Haberler Yaşam Grand kartal otel yangını: Son dakika Bolu Kartalkaya'daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 15:27

Grand kartal otel yangını: Son dakika Bolu Kartalkaya'daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?

Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Otelde kalan tatilciler hızla tahliye edilirken, yangın sonucunda ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama Bakan Yerlikaya'dan geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sürerken olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Peki, Bolu Kartalkaya'daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?

Grand kartal otel yangını: Son dakika Bolu Kartalkaya’daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangının bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Otelde bulunanların tahliye süreci ve yaralıların durumu hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Peki, Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç? İşte, son dakika gelişmeleri...

Grand kartal otel yangını: Son dakika Bolu Kartalkaya’daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bolu'daki yangın 10 saatin sonunda söndürüldü.

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Grand kartal otel yangını: Son dakika Bolu Kartalkaya’daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?

GRAND KARTAL OTELDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili yaptığı açıklamada, 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Grand kartal otel yangını: Son dakika Bolu Kartalkaya’daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?

66 CANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında can kaybı sayısının 66'ya yükseldiğini açıkladı.

Grand kartal otel yangını: Son dakika Bolu Kartalkaya’daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?

BAŞKAN ERDOĞAN: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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