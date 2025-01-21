Grand kartal otel yangını: Son dakika Bolu Kartalkaya’daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?

BAŞKAN ERDOĞAN: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.