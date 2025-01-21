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Grand kartal otel yangını: Son dakika Bolu Kartalkaya'daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
15:27
Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Otelde kalan tatilciler hızla tahliye edilirken, yangın sonucunda ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama Bakan Yerlikaya'dan geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sürerken olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Peki, Bolu Kartalkaya'daki Grand kartal otelde kaç kişi öldü, ölü ve yaralı sayısı kaç?