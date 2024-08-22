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Giriş Tarihi: 22.08.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:54

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025 | (Yeşil Kart) Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmak ve yaşamak için açılan DV Program her yıl yeni başvuruları kabul ediyor. Green Card başvuru tarihleri 2024-2025 yılları için takip edilmeye başladı. Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır sorusu da en çok merak edilenler arasında. Peki; Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025 | Yeşil Kart Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card başvuru tarihleri ve şartları Yeşil Kart almak isteyenlerin gündeminde. https://dvprogram.state.gov/ adresinden alınan başvurular daha sonra aynı sistem üzerinden sorgulanıyor. ABD vatandaşlığı elde etmek isteyenlerin başvurduğu program sene sonuna doğru gündemdeki yerini alıyor. Peki; 2024 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025 | Yeşil Kart Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvurusu her yıl Ekim-Kasım aylarında alınıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. 2024 Green Card başvurularının da bu tarihlerde başlaması öngörülüyor.

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Green Card başvuru tarihleri 2024-2025 | Yeşil Kart Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DV Lottery'e katılmak üzere alınan başvurular resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) gerçekleşiyor. Green Card başvurusu yapmak isteyenler belirtilen tarihler işlemlerini ücretsiz olarak yapıyor.

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025 | Yeşil Kart Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

GREEN CARD BAŞVURUSUNDA İNGİLİZCE ŞARTI VAR MI?

Green Card yani Yeşil Kart başvurusu yapmak için İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025 | Yeşil Kart Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

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