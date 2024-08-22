Giriş Tarihi: 22.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
12:54
Green Card başvuru tarihleri 2024-2025 | (Yeşil Kart) Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmak ve yaşamak için açılan DV Program her yıl yeni başvuruları kabul ediyor. Green Card başvuru tarihleri 2024-2025 yılları için takip edilmeye başladı. Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır sorusu da en çok merak edilenler arasında. Peki; Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...