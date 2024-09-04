Green Card başvuru tarihleri 2024-2025: (Yeşil Kart) Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler?

Green Card başvuru tarihleri https://dvprogram.state.gov/ adresinden takip ediliyor. ABD vatandaşlığı için dikkat edilecek püf noktaları da gündemde. Öte yandan Yeşil Kart şartları en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2024 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?