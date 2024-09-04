Giriş Tarihi: 04.09.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
22:59
Green Card başvuru tarihleri 2024-2025: (Yeşil Kart) Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler?
ABD'de çalışma ve ikametgah hakkı elde etmek isteyenlerin başvurduğu DV Program bu sene de beklenmeye başladı. Green Card başvuru tarihleri ve şartları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2024-2025 yıllarını kapsayacak başvuru ve sonuç sürecinde Yeşil Kart sahibi olmak isteyenler tarihleri kontrol ediyor. Peki; Green Card başvuruları ne zaman, başladı mı?