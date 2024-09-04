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Giriş Tarihi: 04.09.2024 22:54 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:59

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025: (Yeşil Kart) Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler?

ABD'de çalışma ve ikametgah hakkı elde etmek isteyenlerin başvurduğu DV Program bu sene de beklenmeye başladı. Green Card başvuru tarihleri ve şartları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2024-2025 yıllarını kapsayacak başvuru ve sonuç sürecinde Yeşil Kart sahibi olmak isteyenler tarihleri kontrol ediyor. Peki; Green Card başvuruları ne zaman, başladı mı?

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025: Yeşil Kart Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler?

Green Card başvuru tarihleri https://dvprogram.state.gov/ adresinden takip ediliyor. ABD vatandaşlığı için dikkat edilecek püf noktaları da gündemde. Öte yandan Yeşil Kart şartları en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2024 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025: Yeşil Kart Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvurusu her yıl Ekim-Kasım aylarında alınıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. 2024 Green Card başvurularının da bu tarihlerde başlaması öngörülüyor.

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Green Card başvuru tarihleri 2024-2025: Yeşil Kart Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DV Lottery'e katılmak üzere alınan başvurular resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) gerçekleşiyor. Green Card başvurusu yapmak isteyenler belirtilen tarihler işlemlerini ücretsiz olarak yapıyor.

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025: Yeşil Kart Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler?

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

Green Card başvuru tarihleri 2024-2025: Yeşil Kart Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURUSUNDA İNGİLİZCE ŞARTI VAR MI?

Green Card yani Yeşil Kart başvurusu yapmak için İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.

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