Giriş Tarihi: 13.08.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
13:01
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025? Başvuru tarihleri açıklandı mı?
Green Card ( Yeşil Kart) başvurularında geri sayım başlıyor. 2025 Green Card başvuru tarihleri ağustos ayında oldukça merak edilip araştırılıyor. Amerikan Hükümeti tarafından ABD vatandaşı olmayan kişilere ikamet hakkı tanıyan Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Sonuçlarının çekiliş ile belirleneceği başvurular ne zaman alınacak? Her ülkeden vatandaşın beklediği Green Card başvurularıyla ilgili detaylar...