GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025? Başvuru tarihleri açıklandı mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilir. Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu. Henüz Green Card başvurusu yapmayanlar, başvuru koşullarını ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte Green Card başvurularına dair detaylar…