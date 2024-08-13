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Giriş Tarihi: 13.08.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:01

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025? Başvuru tarihleri açıklandı mı?

Green Card ( Yeşil Kart) başvurularında geri sayım başlıyor. 2025 Green Card başvuru tarihleri ağustos ayında oldukça merak edilip araştırılıyor. Amerikan Hükümeti tarafından ABD vatandaşı olmayan kişilere ikamet hakkı tanıyan Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Sonuçlarının çekiliş ile belirleneceği başvurular ne zaman alınacak? Her ülkeden vatandaşın beklediği Green Card başvurularıyla ilgili detaylar...

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025? Başvuru tarihleri açıklandı mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilir. Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu. Henüz Green Card başvurusu yapmayanlar, başvuru koşullarını ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte Green Card başvurularına dair detaylar…

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025? Başvuru tarihleri açıklandı mı?

2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Green Card başvurularının başladığı duyuruldu. Başvuruların yıl sonuna doğru alınması planlandı. Her yıl resmi makamların tam tarih açıklaması üzerine Green Card başvurusu Ekim ve Kasım tarihleri arasında yapılır. Geçtiğimiz sene 2024 yılı için DV 2025 Green Card başvuru tarihi resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile 4 Ekim – 7 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılmıştır.

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GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025? Başvuru tarihleri açıklandı mı?

2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacağı kesin bir tarihle belirlenmedi. Bu seneki başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025? Başvuru tarihleri açıklandı mı?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Lise veya dengi okul mezunu olmak.

Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025? Başvuru tarihleri açıklandı mı?

ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

Ülkenin, Amerikan hükumetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

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