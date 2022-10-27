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Haberler Yaşam Green Card başvuruları ne zaman bitiyor 2022? Green Card başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce şartı var mı?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 14:42

Green Card başvuruları ne zaman bitiyor 2022? Green Card başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce şartı var mı?

Green Card başvuru şartları açıklandığından beri, şartlar arasında pasaport ve İngilizce şartı var mı sorusuna yanıt arıyor. Green Card başvuru tarihleri belli olurken, son başvuru tarihine az bir süre kaldı. ABD'de kalıcı ikamet ve süresiz çalışma izni almak isteyen vatandaşlar, Green Card başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Green Card başvuru sonuçları için de tarih belli olurken, herkesin kulağı Green Card son başvuru tarihinde. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? Green Card başvuru ekranı ile başvuru yapılır? İşte detaylar...

Green Card başvuruları ne zaman bitiyor 2022? Green Card başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce şartı var mı?

Green Card başvuru ekranı bütün herkese 5 Ekim 2022 tarihinde açıldı. Green Card başvuru şartları 2022 arasında pasaport ve İngilizce şartı aratılıyor. ABD'de ikamet etmek isteyen vatandaşlar, Green Card başvuru yapmayı ihmal etmiyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? Green Card başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

Green Card başvuruları ne zaman bitiyor 2022? Green Card başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce şartı var mı?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz günlerde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.

Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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Green Card başvuruları ne zaman bitiyor 2022? Green Card başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce şartı var mı?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzu yapabilirsiniz.

Green Card başvuruları ne zaman bitiyor 2022? Green Card başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce şartı var mı?

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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Green Card başvuruları ne zaman bitiyor 2022? Green Card başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce şartı var mı?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

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