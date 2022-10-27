Green Card başvuru şartları açıklandığından beri, şartlar arasında pasaport ve İngilizce şartı var mı sorusuna yanıt arıyor. Green Card başvuru tarihleri belli olurken, son başvuru tarihine az bir süre kaldı. ABD'de kalıcı ikamet ve süresiz çalışma izni almak isteyen vatandaşlar, Green Card başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Green Card başvuru sonuçları için de tarih belli olurken, herkesin kulağı Green Card son başvuru tarihinde. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? Green Card başvuru ekranı ile başvuru yapılır? İşte detaylar...