Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? 2022 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı ve gerekli belgeler listesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için her yıl Green Card çekilişi gerçekleştiriliyor. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, DV 2024 Green Card başvuruları ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. Özellikle başvurunun nasıl ve nereden yapılacağı merak ediliyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücretli mi? Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı, gerekli belgeler listesi ve konuya ilişkin tüm detaylar…