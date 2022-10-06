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Haberler Yaşam Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? 2022 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı ve gerekli belgeler listesi
Giriş Tarihi: 06.10.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 16:31

Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? 2022 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı ve gerekli belgeler listesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için her yıl Green Card çekilişi gerçekleştiriliyor. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, DV 2024 Green Card başvuruları ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. Özellikle başvurunun nasıl ve nereden yapılacağı merak ediliyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ücretli mi? Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı, gerekli belgeler listesi ve konuya ilişkin tüm detaylar…

Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? 2022 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı ve gerekli belgeler listesi

Green Card başvuru ekranı ve şartları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvuruları, geçtiğimiz gün başladı. ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyenler, Green Card başvuru şartları ve gerekli belgeler listesi araştırması yapıyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? İşte, DV 2024 Green Card başvuru ekranı, şartları ve gerekli belgeler…

Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? 2022 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı ve gerekli belgeler listesi

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğmiz günlerde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.

Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? 2022 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı ve gerekli belgeler listesi

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzunu yapabilirsiniz.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? 2022 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı ve gerekli belgeler listesi

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? 2022 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru ekranı ve gerekli belgeler listesi

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

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