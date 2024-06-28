Gri Liste (FATF) Nedir? Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye gri listeden çıktı mı, çıkması ne anlama geliyor?

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

• Borsaya yabancı yatırımcı ilgisi artabilir.

SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuyu köşesinde söyle açıkladı:

Gri listeden çıkılırsa ne olacak?

Yabancı yatırımın akışı hızlanacak. Yabancı yatırımcı sadece bu listeye mi bakıyor?

Elbette hayır…

Ama bu bir referans oluyor.

Şöyle bir örnekleme yapayım. IMF'nin 2021'de yayımlanan bir çalışma raporu var. 2000 ile 2017 yılları arasında gri listede yer alan 89 yükselen ve gelişmekte olan ülkeyi incelemişler.

Gri listeye alınan ülkelerde sermaye girişlerinin ortalama olarak GSYH'nin yüzde 7.6'sı, doğrudan yabancı yatırımın ise yüzde 3 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla gri listeden çıkmamız durumda TL varlıklara yabancı ilgisinin artması söz konusu olacak.