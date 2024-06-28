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Giriş Tarihi: 28.06.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 18:34

Gri Liste (FATF) Nedir? Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye gri listeden çıktı mı, çıkması ne anlama geliyor?

Türkiye, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesiyle bir süredir gri listedeydi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri liste kararını bugün açıkladı.Peki; Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri liste nedir, Türkiye gri listeden çıkarılırsa ne olur? İşte detaylar...

Gri Liste FATF Nedir? Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye gri listeden çıktı mı, çıkması ne anlama geliyor?

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen gri listeden çıkışıyla ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin kararı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu. Peki; Gri liste nedir, Türkiye gri listeden çıktı mı? Türkiye'nin gri listeden çıkması ne anlama geliyor? İşte detaylar…

Gri Liste FATF Nedir? Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye gri listeden çıktı mı, çıkması ne anlama geliyor?

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI

Saatler 12.00'ı gösterirken Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

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Gri Liste FATF Nedir? Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye gri listeden çıktı mı, çıkması ne anlama geliyor?

"BAŞARDIK"

FAFT kararı öncesi Bakan Şimşek "Başardık" mesajıyla Türkiye'nin gri listeden çıktığını duyurdu. Konuyu köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Peki gri listeden çıkılırsa ne olacak?" diyerek yaşanabilecek gelişmeleri sıraladı.

Gri Liste FATF Nedir? Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye gri listeden çıktı mı, çıkması ne anlama geliyor?

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?
• Borsaya yabancı yatırımcı ilgisi artabilir.

SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör konuyu köşesinde söyle açıkladı:

Gri listeden çıkılırsa ne olacak?

Yabancı yatırımın akışı hızlanacak. Yabancı yatırımcı sadece bu listeye mi bakıyor?

Elbette hayır…

Ama bu bir referans oluyor.

Şöyle bir örnekleme yapayım. IMF'nin 2021'de yayımlanan bir çalışma raporu var. 2000 ile 2017 yılları arasında gri listede yer alan 89 yükselen ve gelişmekte olan ülkeyi incelemişler.

Gri listeye alınan ülkelerde sermaye girişlerinin ortalama olarak GSYH'nin yüzde 7.6'sı, doğrudan yabancı yatırımın ise yüzde 3 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla gri listeden çıkmamız durumda TL varlıklara yabancı ilgisinin artması söz konusu olacak.

Gri Liste FATF Nedir? Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye gri listeden çıktı mı, çıkması ne anlama geliyor?

FATF NEDİR?
FATF, yani Mali Eylem Görev Gücü, 1989 yılında OECD tarafından kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek amacıyla kurulmuş uluslararası bir organizasyondur.

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