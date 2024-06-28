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Gri Liste (FATF) Nedir? Bakan Şimşek açıkladı! Türkiye gri listeden çıktı mı, çıkması ne anlama geliyor?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
18:34
Türkiye, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesiyle bir süredir gri listedeydi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri liste kararını bugün açıkladı.Peki; Türkiye gri listeden çıktı mı? Gri liste nedir, Türkiye gri listeden çıkarılırsa ne olur? İşte detaylar...