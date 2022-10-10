GSB personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda, Bakanlığa bağlı yurtlarda istihdam edilmek üzere 1200 sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alınacağı bildirilmişti. Söz konusu alım için başvurular, 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı. İstenen şartları arasında KPSS B grubu puan şartı bulunurken başvuruları olumlu sonuçlanan adayların mülakat sınavlarına katılacağı bildirildi. Bu noktada başvuru yapmak isteyenler, ''GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan dağılımı nasıl?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru ekranı ve kılavuzu…