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Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 09:28

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022: e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan dağılımı nasıl?

GSB personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda, Bakanlığa bağlı yurtlarda istihdam edilmek üzere 1200 sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alınacağı bildirilmişti. Söz konusu alım için başvurular, 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı. İstenen şartları arasında KPSS B grubu puan şartı bulunurken başvuruları olumlu sonuçlanan adayların mülakat sınavlarına katılacağı bildirildi. Bu noktada başvuru yapmak isteyenler, ''GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan dağılımı nasıl?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru ekranı ve kılavuzu…

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022: e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan dağılımı nasıl?

GSB personel alımı başvuruları için beklenen gün gelip çattı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Bakanlığa bağlı yurtlara 1200 sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alınacağını duyurmuştu. Söz konusu alıma ilişkin detaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayınlanan ilan ile netlik kazandı. İlana göre GSB personel alımı başvuruları, bugün itibarıyla başladı ve bir hafta sürecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, GSB personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve kontenjan dağılımı gibi detayları araştırıyor. Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte, 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru süreci ilgili tüm merak edilenler…

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022: e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan dağılımı nasıl?

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022: e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan dağılımı nasıl?

Bakan Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022: e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan dağılımı nasıl?

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2022: e-Devlet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kontenjan dağılımı nasıl?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI!

GSB Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 14 Ekim 2022 Cuma tarihinde sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

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