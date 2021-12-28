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Haberler Yaşam GSB personel alımı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı 2021
Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:59

GSB personel alımı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı 2021

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 1575 personel alımı yapılacağını açıkladı. Psikolog, gençlik çalışanı, yurt yönetim personeli gibi alanlarda istihdam sağlanacak olup başvuruda bulunmak isteyen adaylar "GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları neler?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı 2021

GSB personel alımı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı 2021

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacakları müjdesini vermişti. Bu kapsamda; GSB personel alımı sürecine yönelik araştırmalar sürerken başvuruda bulunmak isteyenler "GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuru şartları neler?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili son bilgiler.

GSB personel alımı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı 2021

GSB PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı canlı yayında 2022 yılında sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacakları müjdesi verdi.

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GSB personel alımı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı 2021

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bakanlık olarak gençlerle doğrudan iletişime çok önem verdiklerini belirterek, "İşte bugün de uzun zamandan bu yana çalışmalarını yürüttüğümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizi daha da büyütecek, bizi güçlendirecek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmemizi sağlayacak güzel bir haberi sizlerle paylaşacağım" dedi. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gururla ifade etmek isterim ki sporda tesisleşme devrimini gerçekleştirdik. Ülkenin her köşesini pırıl pırıl modern tesislerle donattık. Stadyumlarımız, kapalı spor salonlarımız, havuzlarımız, atletizm pistlerimiz, gençlik merkezlerimiz, branşlara özel salonlarımız bugün Türk sporuna ve tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor.Son yıllarda sporda dünya çapında bizi gururlandıran başarıların temelinde bu tesisleşme hamlesi yatıyor. Tesisler arttıkça, kolay ulaşılabilir oldukçave spor vatandaşlarımızın hayatının birer parçası haline geldikçe sporcu sayımız da arttı. Bugün lisanslı toplam sporcu sayımız 10 milyon 702 bin. Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla lisanslı sporcumuz var. İşte tesisiyle, planlamasıyla, sporcu sayısıyla bu gerçek bir spor devrimidir."

GSB personel alımı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı 2021

PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

"Sporda yaşadığımız devrimin bir tarafı tesis hamlesi ve rasyonel planlamaysa; diğer tarafı da insan kaynağı" diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılar, içindeki insan kaynağıyla doğru orantılı olarak başarılı olur.Biz bir yandan vatandaşlarımıza en modern tesis imkanlarını sunarken, bir yandan da bu ülkenin yetişmiş iş gücünü rasyonel bir şekilde istihdam etmenin çabası içerisindeyiz. Çünkü başarı doğru altyapının, doğru stratejiyle ve doğru iş gücüyle yönetilmesiyle gelir.Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren her konuda titizlikle yürüttüğümüz bir personel politikamız var. Sporda ve gençlik alanında yükselen tesisler, vatandaşlarımızın spora olan ilgisinin artması, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün Bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz.İşte en son 500 Yurt Yönetim Personeli, 4 bin 346 işçi ve 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirmiştik.Yine millilik kapsamında 250 antrenör ve 100 spor uzmanı ve KPSS ile 1000 antrenör alımımız sonuçlanmak üzere. Ve bugün buradan müjdelemek isterim ki ailemize sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli daha katıyoruz. Toplamda alacağımız 1575 kişi şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

"BAŞVURULAR, 24 OCAK - 28 OCAK TARİHLERİ ARASINDA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Bakan Kasapoğlu, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru sürecini ise şöyle anlattı: "Spor Uzmanı pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak... Gençlik Çalışanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Ek olarak 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak... Psikolog pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak... Yurt yönetim personeli pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak... Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak."

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak her zaman vatandaşa dokunan, gençlerin hayatına doğrudan etki eden faaliyetler yürüttüklerine işaret ederek, "Bu noktada vizyonumuz Genç Dostu Personel'dir. Gençlerle birlikte, onlar için çalışan. Burası gençlerin bakanlığı. Burada her şey gençler için" dedi.

Bakan Kasapoğlu, spor yatırımlarıarttıkça, buna paralel olarak farklı alanlarda nitelikli personel ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, bu ihtiyaçları en rasyonel şekilde karşılamak için Personel Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam ettiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığı ile ilgili gelişmeleri gençlerle paylaştığı gibi, yeni personel alımları oldukça da bu haberleri paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

GSB personel alımı ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı 2021
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