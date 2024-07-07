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Haberler Yaşam GSB Seyahatsever rezervasyon ve başvuru sayfası! KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 01:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 01:39

GSB Seyahatsever rezervasyon ve başvuru sayfası! KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?

KYK ücretsiz konaklama başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanu Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla birlikte başladı. GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sağlayan proje kapsamında başvuru yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, KYK yurtları Seyahatsever başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte GSB Seyahatsever ücretsiz konaklama rezervasyon ve başvuru ekranı 2024

GSB Seyahatsever rezervasyon ve başvuru sayfası! KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Seyahatsever Projesi ile gençler yaz boyu seyahet edebilecek. Seyahatsever Projesi kapsamında Bakanlığa ait yurtlar seyahat edecek öğrenciler tarafından ücretsiz olacak yararlanabilecek. Peki, Seyahatsever projesi ne zaman bitiyor, şartları neler? İşte, KYK ücretsiz konaklama GSB Seyahatsever Projesi detayları...

GSB Seyahatsever rezervasyon ve başvuru sayfası! KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?

SEYAHATSEVER PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Bakan Bak, sosyal medya hesabından 'Seyahatsever ile Hazırlıklar Başlasın, Rota Oluşturulsun!' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz GSB Yurtları'nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek" ifadelerini kullandı.

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GSB Seyahatsever rezervasyon ve başvuru sayfası! KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?

SEYAHATSEVER PROJESİ HANGİ ŞEHİRLERDE VAR, BAŞVURU NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Seyahatsever projesi kapsamında deprem bölgesi hariç illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek. Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Proje, 8 Temmuz'dan 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek" denildi.

GSB Seyahatsever rezervasyon ve başvuru sayfası! KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?

GSB YURTLARINDA ÜCRETSİZ KONAKLAMA YAŞ SINIRI VE BAŞVURU ŞARTLARI

18-30 yaş tüm gençler proje kapsamında başvuruda bulunabiliyor. Öğrenci olma şartı aranmaz.

SEYAHATSEVER BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB Seyahatsever rezervasyon ve başvuru sayfası! KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?

SEYAHATSEVER ŞARTLARI NELER?

Yurtlardan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.

Öğrenci olma şartı aranmaz.

Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.

Konaklayacaklardan ücret alınmaz.

Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilir.

Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.

Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 16.00 olup konaklama süresi sona erip ayrılacaklar da odayı en geç 13.00'de boşaltmalıdır.

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