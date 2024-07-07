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GSB Seyahatsever rezervasyon ve başvuru sayfası! KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
01:39
GSB Seyahatsever rezervasyon ve başvuru sayfası! KYK ücretsiz konaklama başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?
KYK ücretsiz konaklama başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanu Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla birlikte başladı. GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sağlayan proje kapsamında başvuru yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, KYK yurtları Seyahatsever başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte GSB Seyahatsever ücretsiz konaklama rezervasyon ve başvuru ekranı 2024