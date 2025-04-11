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Haberler Yaşam Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:48

Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında yer alan Gülen Gözler konusu ve oyuncuları ile gündemde. Film televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez'in oturduğu bu film, Yeşilçam döneminin sıcaklığını ve samimi atmosferini günümüze taşıyor. Aile teması etrafında şekillenen hikayesiyle dikkat çeken yapım, yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Peki, Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Gülen Gözler filmi, dönemin birbirinden değerli ve sevilen oyuncularını bir araya getirerek adeta yıldızlar geçidine sahne oluyor. Sıcacık bir aile atmosferi etrafında gelişen olaylar, kimi zaman kahkahalar attırırken kimi zaman da duygusal anlarla izleyiciyi derinden etkiliyor. İşte, 1977 yılında çekilen Gülen Gözler konusu, oyuncuları ve çekim yerleri:

Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER KONUSU

Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamaktadır. Karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundadır.

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Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Her şeyin yanında da kızlarının fikirlerini pek de umursamayarak, onlar için uygun damat adayları aramaktadır. Geçim derdi, gönül dertleriyle birleşmenin arifesindedir.

Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Yaşar Usta
Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)
Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)
Şener Şen - Vecihi
Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)
Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)
Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)
Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)
Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)
Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)
Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)
Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)
Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)
Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)
İhsan Yüce - Hasan Usta
Ahmet Arıman - Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)
İhsan Bilsev - Muammer (İnşaat ustası)
Talat Dumanlı - Görücü

Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GÜLEN GÖZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde çekildi.