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Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
16:48
Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında yer alan Gülen Gözler konusu ve oyuncuları ile gündemde. Film televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez'in oturduğu bu film, Yeşilçam döneminin sıcaklığını ve samimi atmosferini günümüze taşıyor. Aile teması etrafında şekillenen hikayesiyle dikkat çeken yapım, yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Peki, Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?