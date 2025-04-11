Gülen Gözler konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Gülen Gözler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Gülen Gözler filmi, dönemin birbirinden değerli ve sevilen oyuncularını bir araya getirerek adeta yıldızlar geçidine sahne oluyor. Sıcacık bir aile atmosferi etrafında gelişen olaylar, kimi zaman kahkahalar attırırken kimi zaman da duygusal anlarla izleyiciyi derinden etkiliyor. İşte, 1977 yılında çekilen Gülen Gözler konusu, oyuncuları ve çekim yerleri: