GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI: Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Toplamda 38 milyon 760 bin lot dağıtımı yapmayı hedefleyen Gülermak Ağır Sanayi halka arzda kişi başına düşen lot miktarı henüz netleşmedi. Ancak olası pay miktarı aşağıdaki gibi belirlendi;

- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).

- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).