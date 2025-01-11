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GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI: Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
16:39
GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI: Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Gülermak halka arz sonuçları araştırılıyor. 8-9-10 Ocak 2025 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Peki; Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, GLRMK BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.