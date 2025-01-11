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Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 16:39

GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI: Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Gülermak halka arz sonuçları araştırılıyor. 8-9-10 Ocak 2025 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Peki; Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, GLRMK BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.

GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI: Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Gülermak halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 125 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve 8-9-10 Ocak 2025 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu. Peki, Gülermak (GLRMK) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.

GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI: Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK HALKA ARZ OLDU!

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 8-9-10 Ocak 2025 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket GLRMK borsa kodu ile işlem görecek.

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GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI: Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 8-9-10 Ocak 2025

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 32,300,000 Lot

Hisse Fiyatı: 125 TL

Bist Kodu: GLRMK

Halka Arz Büyüklüğü: 4,8 Milyar TL

GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI: Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Toplamda 38 milyon 760 bin lot dağıtımı yapmayı hedefleyen Gülermak Ağır Sanayi halka arzda kişi başına düşen lot miktarı henüz netleşmedi. Ancak olası pay miktarı aşağıdaki gibi belirlendi;

- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).
- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI: Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK HALKA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Gülermak Ağır Sanayi'nin ne zaman işlem göreceği henüz netleşmedi. Şirketin halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından GLRMK borsa işlem tarihi de belli olacak.

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