290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

Son dakika haberler… Gülistan Doku'nun arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kendisinden tam 290 gündür haber alınamayan üniversite ikinci sınıf öğrencisi genç kızın bulunabilmesi için çalışmalar yürüten dalgıçların ise 6 gün içerisinde tam 70 saatlik dalış yaptığı öğrenildi. Çalışmalardan gelecek olan küçücük haberi dahi bekleyen acılı aile ise Ankara'da İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü. Peki, Gülistan Doku olayı nedir, genç kıza ne oldu? İşte Gülistan Doku olayına ilişkin son dakika gelişmeleri…

GENÇ KIZDAN 290 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR! NEREDESİN GÜLİSTAN?

Ocak ayından bu yana sürdürülen çalışmalarda halen kendisine ulaşılamayan Gülistan Doku olayı Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Genç kızın arama çalışmalarında Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılmasına karar verildiği bildirilirken baraj kodu 897 metreden 885 metreye düşürülmüş fakat Doku'ya ait tek bir ize bile rastlanamamıştı…