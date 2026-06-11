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Giriş Tarihi: 11.06.2026 20:47

Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD'de tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Tunceli Merkez'e bağlı Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde JÖAK ve JAK ekipleri tarafından arama yapılıyor.

Ercan TOPAÇ
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Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulunması için yaklaşık iki ay önce başlatılan çalışmalar, Tunceli'nin farklı noktalarında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapılıyor.

Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

Tunceli'nin farklı noktalarında devam eden arama çalışmalarına Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT) ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Merkez Komando Timleri, JÖAK ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan kadavra köpek unsuru katılıyor.

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Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD'de tutuklanan Umut Altaş verdiği bir röportajda, "Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı" demişti.

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Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

Ekipleri bugün itibariyle Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda arama yapıyor.

Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. İki aya yaklaşan arama çalışmaları kapsamında çok sayıda noktada incelemeler yapılırken bazı inceleme ve kazı çalışmalarına Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu da bizzat katıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİ GÜNDEMDE

Hakkında Türkiye'ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın mahkemede iade sürecine ilişkin beyanda bulunması bekleniyor. Duruşmada Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmeyi kabul edebileceği değerlendiriliyor. ABD makamları ile Türk yetkililer arasında yürütülen adli süreç kapsamında, iade prosedürünün mahkemenin vereceği karar doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.

Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

ABD'li yetkililer, Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından Altaş'ın ülkesine iadesine ilişkin yoğun baskı sonucunda şimdiye kadar görülmemiş hızda bir iade sürecinin başlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

ABD'DE FARKLI SUÇLAMALARLA DA YARGILANIYOR

Altaş'ın ABD'de farklı suçlamalarla da yargılandığı ortaya çıktı. Altaş'ın 1 Aralık 2025'te ABD'de gözaltına alındığı ve hakkında "tutuklamaya direnme", "sahte kimlik kullanma", "kasten fiziksel yaralanmaya yol açma", "devletin işleyişini engelleme" ve "ikinci derecede fiziksel temasla taciz" suçlamalarıyla dava açıldığı öğrenildi.

Söz konusu suçlamalara ilişkin davanın da New York'ta sürdüğü, Altaş'ın bu kapsamda 10 Haziran 2026 tarihinde ayrı bir duruşmaya daha çıkacağı kaydedildi.

Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI

Gülistan Doku soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturma çerçevesinde firari durumda bulunan Umut Altaş hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU #ABD #UMUT ALTAŞ

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