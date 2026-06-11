Haberler
Yaşam
Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti
Giriş Tarihi: 11.06.2026 20:47
Gülistan Doku soruşturmasında 3 boyutlu tarama! Umut Altaş o noktayı işaret etti
Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD'de tutuklanan Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Tunceli Merkez'e bağlı Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde JÖAK ve JAK ekipleri tarafından arama yapılıyor.