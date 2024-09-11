Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:53
GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği yayınlandı! Yakışıklı Türk oyuncu ilk 10’a girmeyi başardı
Dünyanın en yakışıklı erkekleri güncel listesi yayınlandı. TC Candler tarafından her yıl hazırlanan listede kullanıcı oyları da bir hayli önem taşıyor. Bu yılki listede de yine pek çok Türk isim sıralamada kendine yer buldu. Öte yandan listenin ilk sırasını ise Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet aldı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi