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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:53

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği yayınlandı! Yakışıklı Türk oyuncu ilk 10’a girmeyi başardı

Dünyanın en yakışıklı erkekleri güncel listesi yayınlandı. TC Candler tarafından her yıl hazırlanan listede kullanıcı oyları da bir hayli önem taşıyor. Bu yılki listede de yine pek çok Türk isim sıralamada kendine yer buldu. Öte yandan listenin ilk sırasını ise Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet aldı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği yayınlandı! Yakışıklı Türk oyuncu ilk 10’a girmeyi başardı

Amerika merkezli bir araştırma sitesi olan TC Candler, 1990 yılından bugüne kadar Dünyanın en yakışıklı erkekleri ve en güzel yüzlerini yayınlıyor. Bağımsız eleştirmeler tarafından hazırlanan listede kullanıcı önerileri de bir hayli önem taşıyor. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği yayınlandı! Yakışıklı Türk oyuncu ilk 10’a girmeyi başardı

TC Candler 2024 yılı için özel olarak hazırladığı listede pek çok yeni isme yer verdi. Listenin ilk sırasını ise 28 yaşındaki Timothee Chalamet aldı.

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GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği yayınlandı! Yakışıklı Türk oyuncu ilk 10’a girmeyi başardı

İşte TC Candler'in listesinde yer alan Türk isimler ve sıralamanın tamamı...

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği yayınlandı! Yakışıklı Türk oyuncu ilk 10’a girmeyi başardı

Oyuncu Mert Ramazan Demir listede 83. sırada yer aldı.

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği yayınlandı! Yakışıklı Türk oyuncu ilk 10’a girmeyi başardı

Oyuncu Onur Tuna, listede 80. sıraya yerleşti.

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