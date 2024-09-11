GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği yayınlandı! Yakışıklı Türk oyuncu ilk 10’a girmeyi başardı

Amerika merkezli bir araştırma sitesi olan TC Candler, 1990 yılından bugüne kadar Dünyanın en yakışıklı erkekleri ve en güzel yüzlerini yayınlıyor. Bağımsız eleştirmeler tarafından hazırlanan listede kullanıcı önerileri de bir hayli önem taşıyor. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği…