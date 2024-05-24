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Haberler Yaşam Güncel mevduat faiz oranları 2024 banka listesi: Yüzde 56’ya ulaştı! Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 16:39

Güncel mevduat faiz oranları 2024 banka listesi: Yüzde 56’ya ulaştı! Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor?

Güncel banka mevduat faiz oranları, nakit parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mevduat hesapları birikim yapmak isteyenler ve parasını değerlendirmek isteyenler için en güvenli yatırım fırsatlarından biri olarak değerlendiriliyor. Mevduat fırsatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar hangi bankanın ne kadar faiz oranı verdiğini araştırıyor. Uzun süre beklemek istemeyenler, 3 aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalar sorgulaması yapıyor. Bazı bankalar yüzde 56'ya kadar faiz fırsatı sunuyor. Peki, Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, yüzde kaç? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları

Güncel mevduat faiz oranları 2024 banka listesi: Yüzde 56’ya ulaştı! Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor?

2024 Mayıs ayı güncel mevduat faiz oranları Merkez Bankası faiz kararını açıklamasından sonra araştırılmaya başladı. Nakit paralarını değerlendirmek isteyenler banka listelerini incelmeye başladı. Merkez Bankası, mayıs ayında politika faizini sabit bıraktı. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 56 dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte mayıs ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.

Güncel mevduat faiz oranları 2024 banka listesi: Yüzde 56’ya ulaştı! Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor?

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
Mayıs 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

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Güncel mevduat faiz oranları 2024 banka listesi: Yüzde 56’ya ulaştı! Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor?

ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 56

Vade Sonu Tutar: 1.045.289,62 TL

Net Kazanç: 45.289,62 TL

Güncel mevduat faiz oranları 2024 banka listesi: Yüzde 56’ya ulaştı! Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor?

İNG BANK
Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 1.043.672,13 TL

Net Kazanç: 43.672,13 TL

Güncel mevduat faiz oranları 2024 banka listesi: Yüzde 56’ya ulaştı! Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor?

ANADOLU BANK
Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 1.043.672,13 TL

Net Kazanç: 43.672,13 TL

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