Güncel mevduat faiz oranları 2024 banka listesi: Yüzde 56’ya ulaştı! Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor?

2024 Mayıs ayı güncel mevduat faiz oranları Merkez Bankası faiz kararını açıklamasından sonra araştırılmaya başladı. Nakit paralarını değerlendirmek isteyenler banka listelerini incelmeye başladı. Merkez Bankası, mayıs ayında politika faizini sabit bıraktı. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 56 dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte mayıs ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.