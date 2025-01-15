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Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 21:20

GÜNCEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025: En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan son zam ile birlikte, öğrencilerin okul servis ücretleri de gündeme geldi. Toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam sonrası, okula servisle gitmek isteyen öğrenciler, yeni servis ücretlerini merak ediyor. 2025 yılı için İstanbul'daki okul servislerinin kısa ve uzun mesafe kilometre başı ücretleri araştırılmaya başlandı.Peki, En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte 2025 yılına ait okul servis ücretlerine dair tüm detaylar…

GÜNCEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025: En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine %35 oranında zam yapıldı. Bu artışın ardından, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ailelerinin dikkati, okul servis ücretlerine çevrildi. Toplu taşıma, taksi ve okul servis ücretlerindeki son zamlardan sonra, ulaşım maliyetleri önemli ölçüde arttı. İşte, Ocak ayı itibarıyla geçerli güncel okul servisi ücretleri...

GÜNCEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025: En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapılması teklifi resmi olarak kabul edildi.

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GÜNCEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025: En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
2025 yılı için okul servis ücretlerinde önemli bir artış yaşandı. 0-1 kilometre arasındaki mesafede uygulanacak servis ücreti, yüzde 35 oranında bir zam ile 1931,40 TL'den 2605 TL'ye yükseldi. Ayrıca, personel servis ücretleri de 1004 TL'den 1355 TL'ye çıkarıldı.

GÜNCEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025: En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı?

YENİ ÜCRET TARİFESİ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

GÜNCEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025: En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı?
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