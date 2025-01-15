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GÜNCEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025: En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
21:20
GÜNCEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025: En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan son zam ile birlikte, öğrencilerin okul servis ücretleri de gündeme geldi. Toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam sonrası, okula servisle gitmek isteyen öğrenciler, yeni servis ücretlerini merak ediyor. 2025 yılı için İstanbul'daki okul servislerinin kısa ve uzun mesafe kilometre başı ücretleri araştırılmaya başlandı.Peki, En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte 2025 yılına ait okul servis ücretlerine dair tüm detaylar…