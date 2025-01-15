GÜNCEL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025: En düşük servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zamlandı?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı için okul servis ücretlerinde önemli bir artış yaşandı. 0-1 kilometre arasındaki mesafede uygulanacak servis ücreti, yüzde 35 oranında bir zam ile 1931,40 TL'den 2605 TL'ye yükseldi. Ayrıca, personel servis ücretleri de 1004 TL'den 1355 TL'ye çıkarıldı.