Güneş tutulması burçlara etkisi nedir, hangi burç ne kadar etkilenecek?

KOÇ ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU

Tutulmanın getirdiği dramlara rağmen önümüzdeki ay mutlu ve başarılı geçiyor. 21 Aralıktan itibaren sağlığın daha hassas olduğu ve enerji seviyelerinin daha iyi olabileceği enerjiler ile karşı karşıyasınız. Bununla birlikte, dış yaşamınızda ve hedeflerinizde başarılı olacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. Venüs, sizin sevginiz ve finans gezegeni 19'unda, nadir gerilemelerinden birini yapacak ve önümüzdeki ayın geri kalanında geri hareketini sürdürecek. Böylece aşk daha hassas hale gelir. İlişkiler ileriye değil geriye gidiyormuş gibi görünebilir. Aşkta tereddütlerinizi alt etmelisiniz. 19'undan sonra önemli aşk kararları vermekten kaçınmaya çalışın. Venüs gelecek yıl tekrar ileriye gidene kadar bekleyin.

Aynı şey finansal hayatta da geçerlidir. Kazançlar belki normalden daha yavaştır. Olacaklar, ancak gecikmeler ve aksaklıklarla. 19'undan itibaren önemli alımlar veya yatırımlar yapmaktan kaçının.

BOĞA ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU

Burcunuzun yöneticisi Venüs, 11 Ekim'den beri 'sınırların dışında' ve 7'sine kadar bu şekilde kalacak. Son birkaç aydır, özellikle sağlık ve iş konularında normal çevrelerinizin dışına çıkıyorsunuz. İş sorumlulukları sizi konfor alanınızdan çıkarmış olabilir veya bunlardan dolayı yeni bir iş araması yapmış olabilirsiniz. 7 Aralıktan itibaren her şey netleşiyor.

Boğa, Sağlık ve enerjiniz bu ay oldukça iyidir. Güneş 21'inde Oğlak'a girdiğinde daha da iyi olacaklar ve Jüpiter 30'unda Kova'dan ayrıldığında sağlık daha da iyi olacak. Daha da geliştirmek istiyorsanız, sırt ve diz masajı sizler için faydalı olacaktır ayrıca spora başlamanında tam zamanı sizler için.

Aşk enerjileri sizlere bu ay mutluluk getiriyor. Bekarlar için bir romantizm güçlenecek. Aşkın genel gezegeni Venüs, tam da aşk gezegeniniz Plüton'da bir istasyon yapacak. Yani burada bir şeyler oluyor aşk hayatınız yeniden yapılanıyor. Tek sorun onun istikrarlı olmanız geçmişte takılıp kalarak mutluluğunuzu gölgelememeniz. Unutmayın ki, Uranüs uzun vadede burcunuzda...

İKİZLER ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU

İkizler , Bu ay aşk hayatına büyük bir odaklanma yaşayacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. . Ancak 4'ünde bir güneş tutulması mevcut ilişkileri test edecek. Bu muhtemelen sizler için iyi bir şey olacak. Her türden yeni insanla tanışıyorsunuz ve tutulma bu ilişkilerin kalitesini test edecek. İyiler hayatta kalır ve iyileşir.

Bu güneş tutulması sizi güçlü bir şekilde etkiliyor. Burcunuzun yöneticisi olan Merkür'ü etkiler ve böylece vücutta detokslar veya vücutta garip hisler getirebilir sizlere. (Bu genellikle patolojik değildir vücut sadece kozmik enerjiye tepki verir.) Aile üyeleri etkilenir ve aile çevresinde krizler olabilir. Genellikle evde onarımlara ihtiyaçlar söz konusu olabilir.

Bu güneş tutulması kardeşleri ve komşuları etkiler. Bu konular ile ilgili sarsılmalar olabilir miras ortak paylaşımlar ile ilgili konularda sorunlar yaşanabilir. Kardeşler ve kardeş figürleri kendilerini, benlik kavramlarını ile yüzleşebilirler.