Güneş tutulması burçlara etkisi nedir, hangi burç ne kadar etkilenecek?

TERAZİ ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU
4 Aralıkta'ki tutulmanın Merkür üzerindeki etkisi, hukuki meseleler (eğer bu işlerle ilgiliyseniz) bu konularda sorunlar ve baskılar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Dahil olduğunuz manevi veya hayır kurumlarında sarsılmalar olabilir. Hayatınızda yer tutan Manevi uygulamanızda da önemli değişiklikler yapacaksınız. Kardeşler ve kardeş figürleri ilişkilerinizi test ediyor gökyüzü devam eden ilişkilerde gerginliklere dikkat edin. Ebeveynler ve ebeveyn figürleri, sizinkine benzer manevi zorluklar yaşayabilirler. Eş, partneriniz bu tutulma süresi boyunca gereksiz seyahatlerden kaçınmalıdır.
Burcunuzun yöneticisi Venüs, finansal gezegeniniz olan Pluto'da çok uzun bir istasyon yapar. Bu birçok mesaj verir. Bazı çok önemli finansal gelişmeler oluyor. Kilo verme ve detoks rejimleri son derece iyi sonuçlar getirir sizlere. Tıbbi ve estetik müdaheleleri de bu ay gerçekleştirebilirsiniz.
AKREP ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU
Gezegenlerin yüzde doksanı 19'una kadar ilerliyor (ve ondan sonra rakam hala yüzde 80). Ayrıca, yakın zamanda doğum gününüz oldu, dolayısıyla kişisel güneş döngünüz büyüyor. Böylece yeni projelere ve girişimlere başlamak için mükemmel bir dönemdesiniz. Bunun için çok fazla kozmik destek var.
4'ünde, yılın son tutulmasını yaşıyoruz. Para evinizde meydana gelen bir güneş tutulması. Yani, geçen ay olduğu gibi, mali ders düzeltmelerine ihtiyaç var. Genellikle tutulma olayları, finansal varsayımların, planların ve stratejilerin gerçekçi olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
Bu tutulma, burcunuzdaki her güneş tutulmasında olduğu gibi, kariyer değişikliklerini de gösterir. Bu, yılda iki kez yaşadığınız için endişelenecek bir şey değil. Kariyer yönünde değişiklikler olabilir bazen gerçek kariyer değişiklikleri. Şirket hiyerarşinizdeki veya sektörünüzdeki sarsıntılar buna neden olabilir. Dikkatli sakin olup yaşanan gelişmeleri pozitif şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız.
YAY ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU
Sağlık bu ay mükemmel olacak. Sağlık gezegeniniz Venüs tüm ay Oğlak burcunda olacak ve sırt ve diz masajı ile sağlığınızı daha da iyileştirebilirsiniz. Venüs ruhsal gezegeninizde bir istasyon oluşturduğundan, ruhsal şifa sizin için 11'inden itibaren alışılmadık şekilde etkili görünüyor. Bu da önemli bir iş fırsatı getirebilir.
Merkür, çeşitli mesajlar veren 2. para evinize geçiyor. Bekarlar zenginlik ve maddi armağanlardan etkilenir. Bir iş ortaklığı veya ortak girişim olabilir. Bekarlar, mali hedeflerinin peşinden giderken ve mali durumlarına dahil olan insanlarla aşk fırsatları bulacaklar.
KOVA ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU
Kova, Bu ay temelde mutlu, sağlıklı ve müreffeh. 4. ayın güneş tutulması bile sizin için temelde iyi huylu. 30'unda Jüpiter para evinize taşınacak ve 2022'nin çok müreffeh olmasını sağlayacak. Gezegenlerin çoğu 19'u ile ileriye doğru hareket etmeye başlıyor. Venüs, 11'inden itibaren kariyer gezegeniniz Plüton'da uzun bir istasyon yapacak. Bazı önemli kariyer gelişimi oluyor. Bu, aileyi veya yabancı bir şirketi veya kuruluşu içerebilir. Bunun sonucunu daha sonra Venüs geri giderken görebilirsiniz, Aralığın 21'ine kadar arkadaş, ve grup aktivitelerinden oluşan 11. evinizde. Bu yüzden Kozmos sizi güçlü yönlerinize, en sevdiğiniz ve en iyi olduğunuz alanlara yöneltiyor dostlarınızdan gelecek maddi manevi olumlu enerjileri karşılamaya hazır olun.
BALIK ARALIK 2021 AYLIK BURÇ
Venüs, 11'inden itibaren Plüton'da uzun bir istasyon yapıyor. Bu, hayatınızdaki kardeşler veya kardeş figürlerle ilgili bazı önemli olayları gösterecektir. Şu anda dini, teolojik ve felsefi çalışmalarla daha çok ilgileneceksiniz. 4 Aralık'taki tutulmaya rağmen aşk hayatınızda mutlu olacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. Aşk gezegeniniz 14'üne kadar kariyerinizin 10. evinde. Bekarlar güç ve prestijden etkilenir ve bu tür insanlarla tanışırlar. Hepiniz, bekar veya evli, yüksek statülü ve prestijli insanlarla kaynaşıyorsunuz. Sosyalleşmenizin çoğu kariyerle ilgili.
14'ünde Merkür, sizi aşkta daha tutucu yapan Oğlak burcuna geçiyor. Daha önce ilişkilere hızlı bir şekilde başlama eğilimindeyken, şimdi daha temkinlisiniz. Hemen aşık olmuyorsunuz. Romantik fırsatları akıllı hamleler ile iyi değerlendirin.
OĞLAK ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU
Tüm ay burcunuzda olan Venüs ile görüntüde güzellik ve zarafet sağlık katacak sizlere. Burcunuzdaki Güneş (21'inden sonra) karizma verir. Başarılı görünüyorsunuz ve mutlu kariyer fırsatları sizleri karşılıyor. İnsanlar sizi başarılı olarak görüyor ve size hayranlıkla bakıyorlar. 21'inden sonra, Güneş burcunuza geçerken, maddi manevi güçleneceksiniz
Venüs, 11'inden itibaren Plüton'da bir istasyon kuruyor. Önemli bir kariyer gelişimini bekleyebilirsiniz. 19'unda Venüs geri harekette olacağı için bunu hemen göremeyebilirsiniz, ancak ilginç bir şey olabilir sizler için. . Çocuk ve çocuk figürleri de bu dönemde önemli gelişmeler olarak sevindirecek sizleri.